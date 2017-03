El PSE da por zanjada la polémica por el espacio de ETB tras la reacción de Urkullu

El PSE, socio del PNV en el Gobierno vasco, da por zanjada la polémica por el programa de ETB que insultaba a los españoles. Los socialistas consideran que las declaraciones del portavoz del Gabinete, Josu Erkoreka, y, sobre todo, las del lehendakari el pasado lunes han fijado con contundencia la posición oficial del Ejecutivo de coalición y obligan al ente público a adoptar medidas de control más eficaces para evitar que se repita una situación similar.

El espacio televisivo, emitido hace un mes y que ha generado una tormenta política desde el fin de semana, fue uno de los asuntos tratados en la habitual reunión gubernamental de los martes. Los consejeros jeltzales y socialistas coincidieron en la postura de rechazo defendida en los últimos días y en solicitar a los responsables de la cadena vasca que impulsen nuevos sistemas de comprobación de los contenidos para garantizar que sus emisiones no hieran sensibilidades. Esta medida les parece «suficiente» y no tienen previsto actuar contra la dirección.

Erkoreka aseguró ayer que desde el estallido del escándalo se han adoptado «muchas decisiones», ya que el propio ente público ha asumido el «error», ha pedido disculpas «a las personas que hayan podido ofenderse», ha retirado el programa «de todos sus formatos» y se ha comprometido «a reforzar los mecanismos de control internos para que esto no se pueda repetir». «La clave está ahí», reforzó el portavoz. Entiende por tanto el Gobierno que el dique de contención ha funcionado y que el cese de la directora general de ETB, Maite Iturbe, no es necesario.

El PSE fue uno de los partidos más madrugadores el sábado para advertir del componente ofensivo de 'Euskalduna naiz, eta zu?'. La reacción inicial del ente público, que remarcó el carácter satírico del espacio y dijo que su contexto había sido distorsionado, generó malestar en la formación de Idoia Mendia, hasta el punto de que, como informó este periódico, tenía previsto elevar ayer una queja al lehendakari. Sin embargo, las valoraciones posteriores de Erkoreka y Urkullu apaciguaron los ánimos y, según fuentes socialistas, ambos partidos han gestionado lo ocurrido «con una gran sintonía».

Méndez de Vigo acepta las disculpas de Miren Gaztañaga El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, pidió ayer públicamente que no se boicotee la película 'El guardián invisible', como se estaba reclamando en redes sociales, por su presencia en ella de la actriz Miren Gaztañaga, quien participó en el polémico programa de ETB. Además de dejar claro que a él no le gustan los boicots «de ningún tipo», subrayó que la intérprete «ha reconocido que no estuvo acertada». «Pues ya está. En la vida hay que aceptar las disculpas, todos nos equivocamos, no somos máquinas. Detrás de una película hay mucho talento. Tengo muchas ganas de que la gente disfrute con ella y yo ceso es lo que importa».

En los tribunales

El Partido Popular y Ciudadanos han reclamado la dimisión de Iturbe. El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, puso en valor las manifestaciones efectuadas en Burdeos por Urkullu, quien hizo suyo el «sentimiento de ofensa» de muchos ciudadanos españoles y vascos, pero advirtió de que las palabras no son suficientes para dar carpetazo a la polémica. «Las palabras están bien, pero hacen falta decisiones. Alguien tiene que asumir la responsabilidad», subrayó. El Ejecutivo discrepa. «Con esta medida (más control interno) es suficiente en la perspectiva de una revisión o un debate que se ha planteado en el Parlamento y que afecta al conjunto de ETB», sostuvo Erkoreka.

UPN y la formación de Albert Rivera tienen intención de llevar el caso a los tribunales y también que se debata en el Congreso. El Gobierno vasco respeta estas iniciativas, pero considera que, «se haya acertado o no, que es evidente que no, en el tono humorístico que quería dársele al programa es complicado inscribir sus contenidos en el ámbito de un delito de odio». Además, cree que quizás la Cámara baja no sea el foro más adecuado para hablar de un ente público que opera en Euskadi.