La senadora alavesa expulsada de Podemos no se presenta en el Pleno de la Cámara

Elvira García, la senadora alavesa de Podemos que decidió quedarse el acta pero dejó el partido tras la polémica por su deahucio al no pagar una vivienda social, desvelada por EL CORREO. y que tampoco pagaba a la formación de los círculos la cuota mensual que habían acordado, se ha ausentado de su primer Pleno en la Cámara Alta. Gacía podía haber participado en esta sesión en condición de parlamentaria integrada ahora en el Grupo Mixto.

La parlamentaria ha quedado este miércoles inscrita de manera automática en su nuevo grupo, que tras su incorporación se compone de 17 senadores procedentes de una decena de partidos políticos, entre los que se encuentran Bildu o Convergencia. Desde que fue expulsada del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea el pasado viernes, ya han transcurrido los tres días hábiles que establece el reglamento para hacer efectiva su entrada en la bancada destinada a los partidos que no han conseguido formar grupo propio o han salido de las filas de una de las formaciones con grupo propio.

Aunque Elvira García no ha pisado la Cámara Alta durante las sesiones plenarias celebradas el 7 y el 8 de marzo, fuentes parlamentarias han indicado que la senadora ha contactado este mismo miércoles con Francisco Javier Yanguas, el senador de UPN que ejerce en estos momentos de portavoz del Mixto.Los diecisite componentes han emplazado a García a acudir a su próxima reunión, prevista para el 21 de marzo, antes de la celebración de la siguiente sesión de control al Gobierno. García ha accedido a esta petición y tiene la intención de asistir al encuentro que tendrá lugar en el Senado dentro de unas dos semanas. El grupo tiene que decidir todavía qué funciones asume Elvira García, a qué comisiones asiste y en qué momentos podrá ejercer de portavoz, en el caso de que decida hacerlo. Los miembros del grupo esperan que García explique en esa reunión su versión de los hechos sobre la polémica en la que se ha visto envuelta estos días.

Pablo Iglesias

Después de que este periódico publicase que la senadora había sido deshauciada por no pagar los 200 euros mensuales de una vivienda de alquiler social del Gobierno vasco, en Podemos se intentó hablar con ella para conocer las circunstancias en las que se había generado esta deuda, que ascendía a más de 4.000 euros. Ella alegó que se encontraba en una situación complicada por una tensa separación matrimonial. Pero también se conoció que ella no pagaba la parte proporcional de su salario que le exigía Podemos para sus finanzas internas. El propio grupo del partido de los círculos en el Senado, tras conocerse que ella estaba dispuesta a abandonar el grupo pero no a entregar su acta, envió un escrito a la Cámara Alta informando de que daba de baja del grupo a la senadora. El propio Pablo Iglesias le pidió que dejase también su escaño porque, a su juicio, merecía tenerlo un miembro de Podemos.

Desoyendo la petición, García mantendrá su acta en el Grupo Mixto del Senado y ocupará el escaño 303, ubicado en el extremo izquierdo de la última fila del hemiciclo, la única con sillones libres y la misma en la que fue situada la fallecida Rita Barberá cuando abandonó el PP y pasó también al Grupo Mixto.

Críticas de Compromís

Precisamente por la similitud de los casos, Compromís ha vuelto a reclamar la creación de un nuevo grupo no adscrito para los parlamentarios «tránsfugas» como es el caso de Elvira García. El partido valenciano ya lo solicitó cuando Rita Barberá anunció su baja en el PP y su paso al Mixto. A pesar de que el Pleno del Senado ya rechazó esta petición el pasado mes de noviembre -con los votos en contra del PP, PSOE, Ciudadanos y PNV- el senador de Compromís ha pedido de nuevo este viernes que «se reconsidere» ante el caso de Elvira García. «El Grupo Mixto no puede acabar siendo el refugio de personas que se dan de baja de militancia del partido con el que han concurrido a las elecciones y que deberían ir a un grupo de no adscritos porque no pertenecen a ningún partido», ha afirmado.

.