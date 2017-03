Interior ve «más cerca» el traspaso de las prisiones a Euskadi, pero pide un «clima adecuado»

La transferencia de las competencias de prisiones a Euskadi, una de las reclamaciones que el PNV ha puesto sobre la mesa entre sus exigencias a Madrid, «está más cerca» que hace unos años pero todavía es necesario «crear un clima adecuado» para que la gestión de las cárceles vascas sea asumida por la comunidad autónoma. Esta visión optimista del traspaso ha sido trasladada esta tarde por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien ha respondido a preguntas del PNV en la Comisión de Interior del Congreso sobre las materias vinculadas a la seguridad que están pendientes de negociar entre Madrid y Vitoria.

Aunque con anterioridad ya había habido pronunciamientos del PP vasco favorables a estudiar el traspaso de la competencias de prisiones a Euskadi, esta es la primera vez en la que desde el Gobierno central se realizan declaraciones en las que no se rechaza de pleno que Euskadi asuma esta competencia. El debate siempre ha estado marcado por la situación de los presos de ETA y las peticiones que desde el País Vasco se han realizado a favor de un acercamiento de estos reclusos a Euskadi o la concesión de medidas de reinserción, más allá de la 'vía Nanclares'.

Los dos socios de Gobierno en Lakua, el PNV y el PSE, han reclamado la transferencia de las prisiones a Euskadi, una de las previsiones del Estatuto de Gernika que no se ha cumplido hasta ahora. Para el 'número dos' del Ministerio de Interior, en este momento es más factible que Euskadi asuma esta función pero para ello se debe crear «una buena vía» de trabajo entre los partidos y realizar un trabajo discreto. Este ambiente que reclama el Ministerio de Interior es también el que debe regir, según las palabras de Nieto, en la reunión de la Junta de Seguridad que se está negociando entre las administraciones central y vasca -falta por cerrar el orden del día- o en los contactos para que la Ertzaintza se incorpore al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). «Estamos dispuestos a hablar de todo pero siendo discretos para que no se ofenda nadie; si habla de repliegue -en referencia a la retirada de la Policía Nacional y la Guardia Civil-, no puedo estar de acuerdo», señaló el Secretario de Estado a preguntas del diputado jeltzale Mikel Legarda.

Vicepresidenta

Según fuentes conocedoras de la situación, el «clima adecuado» que reclama el Gobierno Rajoy se refiere a declaraciones recientes como las de Consejera de Interior, Estefanía Beltrán de Heredia, quien ha considerado «residuales» las competencias de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en Euskadi o la iniciativa aprobada en el Parlamento vasco, con los votos del PNV y el PSE, para reclamar «la adecuación» de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La intención del Gabinete Rajoy es que cualquier diálogo, tanto sobre prisiones como sobre coordinación policial, se inicie en el clima menos tenso posible y sin que estas cuestiones, que históricamente han sido puntos calientes de la política vasca, entre en la agenda como zonas de fricción.

Aunque estas reclamaciones históricas del nacionalismo han vuelto a entrar en el debate político vasco en los últimos meses, en un momento en el que el PP quiere atraerse al PNV para conseguir apoyos a sus presupuestos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, negó ayer que las cuestiones vinculadas a las fuerzas de seguridad en Euskadi y la negociación con el PNV estén vinculadas. Sáenz de Santamaría ha afirmado, tras las palabras del secretario de Estado de Seguridad, que el debate sobre los votos jeltzales al proyecto económico de Rajoy «se centra única y exclusivamente en la negociación de las partidas presupuestarias, por lo que esas cosas -en referencia al traspaso de prisiones- no se mezclan».