El presidente murciano declara que «los técnicos avalaron todas las decisiones»

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que desde hace más de dos horas presta declaración en calidad de investigado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, está argumentando que "los técnicos avalaron todas las decisiones", según han explicado a 'La Verdad' fuentes próximas al proceso. Sánchez se está escudando en el hecho de que no existieran advertencias de ilegalidad por parte de los técnicos municipales y de la dirección de la obra del Auditorio de Puerto Lumbreras, como tampoco por parte del secretario y del interventor municipales, que es la circunstancia que explicaría que adoptara muchas de las decisiones que ahora están cuestionadas como supuestamente irregulares o ilegales.

Las mismas fuentes manifestaron que el alto cargo del PP ha insistido en que los seis millones de la subvención que concedió la Consejería de Cultura, y que debían haber sido destinados íntegramente a la construcción de ese complejo cultural, están invertidos en su totalidad en ese inmueble.

Sánchez está respondiendo a las numerosas cuestiones que le están planteando el magistrado instructor, Julián Pérez-Templado, y los representantes del Ministerio Fiscal, lo que está haciendo que la declaración se prolongue ya por espacio de más de dos horas y media. Las mismas fuentes comentaron que la diligencia podría extenderse al menos otras dos horas más, por lo que se ha hecho un receso de quince minutos.

Cita vital para su futuro político

Sánchez se enfrenta hoy a una cita vital para su futuro político y para la gobernabilidad de la Región. El presidente regional comparece ante el magistrado Pérez-Templado, que deberá determinar si, como sostuvo la juez de Lorca que instruyó el 'caso Auditorio', el exalcalde de Puerto Lumbreras incurrió en delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad durante la adjudicación, tramitación y recepción de esa infraestructura cultural construida con una subvención pública de 6 millones de euros.

El PP insiste en que no se plantea sustituir a Sánchez en Murcia El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado que su partido "no se plantea ninguna opción alternativa" a Pedro Antonio Sánchez para presidir el Gobierno murciano, y ha recalcado que el jefe del Ejecutivo regional "no está acusado de corrupción". En una entrevista en TVE, ha insistido en que "lo que se discute en el juzgado es si metió la pata o no, no la mano" y ha señalado que tanto el presidente regional como los otros 21 investigados no se han llevado "ni un euro" por este asunto. Por eso, ha señalado, este caso "no entra dentro" de los supuestos por los que un cargo público tiene que dimitir recogidos en el pacto entre PP y Ciudadanos, "por mucho" que C's "se empeñe".

Una vez oídas las respuestas del presidente a las preguntas del fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera; del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano; de las acusaciones particulares y del abogado de Pedro Antonio Sánchez, el magistrado Pérez-Templado deberá determinar si hay evidencias racionales para procesar al presidente. La decisión, que previsiblemente no se conocerá hoy, será motivada por el juez en un auto y será recurrible por las partes personadas ante la Sala de lo Civil y lo Penal, compuesta por tres magistrados, entre ellos el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme.

La cita ante el Tribunal Superior está precedida de una gran expectación política y mediática porque de su desenlace depende la presidencia del Gobierno de la Región de Murcia. La pasada semana, Ciudadanos retiró su apoyo a Sánchez y exigió su dimisión por entender que faltó a su palabra y al primer punto del pacto de investidura, que le obligaba a dimitir en caso de ser imputado por delitos de presunta corrupción. Pedro Antonio Sánchez mantiene que su dimisión solo sería contemplada en caso de una imputación formal, es decir, si el juez Pérez-Templado decidiera seguir adelante y procesarlo por alguno de los presuntos delitos que motivaron la querella de la Físcalía y la posterior instrucción del caso en un juzgado de Lorca, a raíz de una denuncia inicial del PSOE. Ciudadanos ya ha avanzado que, ante la negativa del PP a proponer un sustituto para Sánchez, iniciará este miércoles conversaciones con el PSOE, sin descartar una posible moción de censura en la Asamblea Regional que encontraría el apoyo inmediato de Podemos.

«Error administrativo»

En declaraciones a Efe, Pedro Antonio Sánchez se reconoció ayer sereno de ánimo y, aunque prefirió no entrar en los detalles del proceso por respeto a la Justicia, indicó que no descarta «presentar nuevos informes, complementarios de los que ya figuran en la causa, que reforzarán» lo que ha sostenido «siempre, en el sentido de que no se cometió delito alguno». Centrará su defensa, que ejerce el decano del colegio murciano de abogados, Francisco Martínez-Escribano, en que no se cometió ningún ilícito penal en el proceso que dio lugar a su origen, licitación, adjudicación, construcción y recepción, sino a lo sumo un error administrativo en la justificación documental del destino de la subvención autonómica.

Como de corrupción están calificados expresamente en la ley autonómica de Transparencia todos los delitos de los que se le acusa, salvo el de falsedad en documento oficial. Tras la remisión por la juez de instrucción de Lorca del auto al TSJ dada la doble condición de aforado de Sánchez como diputado regional y jefe del Ejecutivo, esta instancia superior mantiene la acusación por esos cuatro delitos de la primera. Computa entre 2006 y 2010 1,8 millones de euros que no se destinaron al pago de la obra y sostiene, entre otras muchas irregularidades, que hay gastos e IVA duplicados en la certificación. También, que se autorizó una certificación de 2,2 millones sin justificar y que fue dada por recibida la obra a falta del 38% por terminar con el visto bueno de Sánchez, que las declaró «en buen estado y conforme a las prescripciones previstas». El mismo magistrado deberá también enjuiciar a la veintena de imputados en el caso, entre ellos, los concejales que aprobaron en 2006 el concurso para la construcción del auditorio, funcionarios municipales y autonómicos y el arquitecto autor del proyecto. Actualmente, existe una pieza separada sobre el posible desvío de fondos de la subvención que sigue siendo investigada por la juez de Lorca.