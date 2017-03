Rita Maestre dice no tener «ninguna intención» de ser alcaldesa de Madrid

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha asegurado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, que no tiene "ninguna intención" de ser alcaldesa de Madrid y que le "agobia" que le planteen esta cuestión por si su tarea de portavoz puede ser leída en clave de "carrera hacia" algo, una situación que cree que "erosiona la tarea del gobierno".

"No, no tengo ninguna intención", ha contestado a la pregunta de si se plantea sustituir a Manuela Carmena en las elecciones de 2019. También se le ha preguntado por aquellas voces que situaban al diputado Íñigo Errejón como candidato a la Alcaldía de Madrid, a lo que ha respondido que no sabe quién propuso tal cosa y que en Ahora Madrid "no se está hablando" de eso en este momento. "No es algo que esté sobre la mesa. Estoy muy volcada en la tarea de gobierno para la que me han elegido y a la que tengo que dedicarme", ha replicado.

De Errejón ha dicho que es un compañero con el que ha tenido una "participación muy cercana" en la reciente asamblea de Vistalegre II pero que no puede añadir más dado que no participa en las estructuras directivas de Podemos. En este punto ha recordado que los candidatos de Podemos a las alcaldías, comunidades y al Congreso "los deciden centenares de miles de personas", y no hay 'dedazo'.

Maestre ha calificado de "curiosa", entre bromas, la selección musical elegida para acompañar la información sobre Podemos, la banda sonora de 'Juego de tronos'. "Es una serie dura, menos mal que la vida es menos dura", ha declarado. La edil no se ha pronunciado sobre la pregunta relativa a posibles purgas en la formación morada porque su sede "no está en Princesa sino en Cibeles".

Rita Maestre sí ha defendido al secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, después de que en Vistalegre II se aprobara aumentar el régimen de incompatibilidades. "Es senador porque es diputado regional, es como un solo cargo. Y es razonable que pueda ejercer un cargo orgánico en el partido con otro de representación institucional", ha argumentado.