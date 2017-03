El PP vasco abogará por la bajada de impuestos y ayudas a las familias monoparentales

Amaya Fernández, la portavoz del PP en Barakaldo, ha presentado este jueves en su localidad natal la ponencia económico-social que ella misma ha redactado de cara al congreso regional que se celebrará en Vitoria el 18 de marzo. El texto, que recoge el ideario que guiará al partido en estas dos materias, insiste en propuestas propias del ADN popular, como la bajada de impuestos, y presenta novedosas iniciativas relacionadas con los nuevos modelos de familia.

La ponencia plantea que el partido «debe impulsar la bajada de impuestos y eliminar las trabas administrativas generadas por los gobiernos nacionalistas» del PNV, a quien acusa de poner las «instituciones y el autogobierno vasco al servicio de su proyecto de construcción nacional». En ese contexto, destaca que Euskadi es la comunidad que más gasta en I+D «pero eso no se traduce en incrementos significativos del empleo». «Una vez más, no se trata de gastar más sino de gastar bien. (...) Son necesarios escenarios fiscales atractivos y contextos amables de relaciones laborales (...) y la administración no puede ser una rémora». Para la ponente, el PP vasco debe situar a las «personas emprendedoras en el centro de las políticas públicas», apunta Fernández.

El PP además tiene que facilitar, según Fernández, «nuevas oportunidades de retorno» a los 10.000 jóvenes vascos que han emigrado. Para ello, plantea «mejorar la financiación de los contratos y proyectos de I+D y las condiciones laborales de los científicos, y desarrollar nuevas instalaciones científico-técnicas y mejorar». Todo ello sería coordinado por un «Científico Jefe», una nueva figura que será el máximo responsable de la I+D+I en Euskadi. «Alguien al margen de los vaivenes políticos y sin subordinación al poder político», puntualiza.

En materia social, el PP «se compromete a afrontar» los nuevos modelos de familia, como las monoparentales, separadas o reconstituidas». Defenderá además ayudas para las familias numerosas y «dispensará apoyo» a las monoparentales. Y tendrá especial atención a las personas mayores y «garantizará que ninguna muera sola».

La ponencia recoge la batalla que el partido mantiene desde hace años «contra los fraudes y pagos indebidos» de la RGI, así que en los próximos años insistirá en la reforma de la actual ley «para evitar el efecto llamada» y pedirá que se «refuerce la unidad de control interno de Lanbide», organismo «ineficaz» que debe ser remodelado para ajustarlo a las necesidades del mercado laboral actual.

Por último y como novedad, Fernández reconoce «el gran trabajo del voluntariado vasco» y hace un alegato en favor de los organizaciones del tercer sector. Para ellas propone «apostar por un modelo mixto de provisión de servicios sociales, es decir, una cooperación público privada para dar respuesta a las «necesidades sociales presentes y futuras».