Podemos tramita la expulsión de la senadora alavesa desahuciada por no pagar el alquiler

La comisión de garantías de Podemos, una especie de tribunal interno que dirime los conflictos en el partido, ultima el expediente que terminará con la expulsión del partido de Elvira García, la senadora alavesa que mantenía una abultada deuda con el Gobierno vasco al no pagar el piso social en el que residía en Vitoria. La decisión final será tomada por la ejecutiva estatal liderada por Pablo Iglesias. Lo que no ha desvelado García es qué hará cuando se le notifique de forma oficial la resolución. Aunque Podemos la expulse del partido, ella puede retener su escaño ya que son nominativos y no pertenecen al partido y pasarse al grupo Mixto.

El caso de García fue hecho público por EL CORREO el pasado 8 de febrero. Casi un mes después sigue sin aclararse del todo su futuro, aunque parece abocado a la expulsión. En la demora a la hora de tomar una decisión definitiva han influido varios factores. El primero, que García alegó que todo se había complicado por una denuncia de malos tratos. Aunque en un principio sirvió de atenuante ante sus compañeros, el argumento fue poco a poco diluyéndose.

Recurso judicial

A esto se sumó que el caso estalló tres días antes de la asamblea de Vistalegre, el congreso en el que las tesis Iglesias derrotaron a las de Íñigo Errejón. La ejecutiva no se conformó hasta la semana siguiente y, en realidad, no empezó a funcionar a pleno rendimiento hasta hace apenas unos días. En Vistalegre también se renovó la comisión de garantías, que tiene más de 80.000 casos pendientes. El de García fue colocado entre los prioritarios.

El consejo ciudadano de Vitoria ya se mostró favorable a tomar medidas drásticas y la ejecutiva vasca también ha trasladado que la situación de García no tiene ningún recorrido ni justificación posible. Pero la ejecutiva estatal «tiene otros ritmos», recalcan desde Euskadi. Se busca elaborar un informe consistente en lo jurídico para que García no pueda recurrir ante la justicia ordinaria.

Una deuda que llegó a los 5.000 euros y que ya está saldada La deuda de Elvira García con Alokabide, la sociedad del Gobierno vasco encargada de la gestión de los pisos sociales, alcanzó los 5.000 euros. Como senadora sus ingresos superan de 80.000 euros anuales. Pero ya está saldada. García, tal y como informó la semana pasada este periódico, satisfizo el pago tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo autónomo y entregar las llaves de la vivienda en la que residía en Vitoria. Este pacto paraliza el desahucio que estaba previsto ejecutar el 6 de marzo, es decir, el próximo lunes. De hecho, Elvira García ya ha abandonado el piso y vive en otra casa de la capital alavesa.

El código ético de Podemos fija que se debe velar «por el buen uso de los bienes públicos»

El trámite de expulsión se basa en el propio código ético de Podemos. Aunque el documento no recoge un epígrafe concreto que aluda a la situación de García –vivir en un piso social, no pagarlo y no comunicarlo al partido–, sí incide en la necesidad de que los cargos públicos de Podemos actúen con «transparencia» y con «lealtad a la ciudadanía, sencillez, moralidad (...), velando por el buen uso de los bienes públicos y por una gestión de los recursos públicos basada en principios de eficiencia, equidad y eficacia».

Que Podemos expulse a García no resolverá su futuro. La senadora alavesa podría seguir en la Cámara alta dentro del grupo Mixto, ya que los escaños no pertenecen a los partidos, sino a los diputados y senadores. Eso le permitiría, además, aumentar sus ingresos. No es la primera vez que sucede algo similar en las Cortes. El diputado del PP Pedro Gómez de la Serna hizo algo parecido en el Congreso el año pasado tras ser expulsado del grupo popular por su implicación en un caso de supuesta corrupción.

Por ahora García mantiene la incógnita. La semana pasada, en declaraciones a este periódico, recalcó que su deseo es «cumplir el encargo que me dieron los alaveses».