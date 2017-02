Erkoreka espera devolver un 25% de la extra de 2012 en primavera

Josu Erkoreka espera devolver parte de la paga extra suprimida en 2012 a los cerca de 70.000 empleados públicos en primavera, la época en la que hay una mayor «disponibilidad» financiera. Aquella nómina fue retirada por el Gobierno de Mariano Rajoy dentro de las medidas adoptadas para intentar frenar la caída de ingresos en el momento más complicado de la crisis económica. La mitad de la paga ya se ha abonado en ejercicios anteriores. Este año se pagará un 25% y el «último cuartillo» llegará en 2018.

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno ha comparecido esta tarde en comisión parlamentaria para explicar las líneas maestras de su departamento, que contará con un presupuesto de 133 millones. De ellos, casi 50 se dedicarán a la modernización e innovación de la Administración Pública y otros 10 a la euskaldunización de los funcionarios.

Ha sido a preguntas de los representantes de EH Bildu y del PP cuando Erkoreka ha aclarado, en parte, las cuestiones relacionadas con la extra de 2012. El consejero ya había avanzado con anterioridad que la intención del Gobierno vasco era devolver un 25% este año. La duda que quedaba por resolver es cómo lo piensa hacer y cuándo.

Erkoreka lo ha aclarado en parte. No ha puesto una fecha concreta, pero sí ha avanzado que, previsiblemente, será en primavera. La época en la que, ha recalcado, hay una mayor disponibilidad económica. Además, ha recordado que fue alrededor de mayo cuando se devolvió el 50% que ya se entregó a los trabajadores. Lo que ha sido matizado Erkoreka es que su intención es hablar con los sindicatos para ver cómo se devuelve la paga. «Habrá que establecer un mecanismo de adaptación», ha recalcado Erkoreka.

Sus palabras no han convencido al representante del PP. Javier Ruiz de Arbulo ha reprochado al consejero por no atender una proposición del Parlamento en la que se instaba al Gobierno a que devolviese la paga de forma «inmediata», no por «cuartillos».