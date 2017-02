Homs llega al Supremo arropado por miembros del Govern

Francesc Homs decidió ignorar la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional ante el 9-N. «Yo no fui un mero transmisor, yo configuré la decisión final». Son palabras del en su día consejero de la Presidencia de la Generalitat y hoy portavoz del PDeCAT en el Congreso. Las pronunció el pasado 8 de febrero, durante el juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista de 2014, que se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ahora, el desafío independentista llega al Supremo.

El Alto Tribunal juzga desde hoy a Homs por los mismos hechos por los que compareció como testigo hace tres semanas. Está acusado de prevaricación administrativa y desobediencia grave, por lo que la Fiscalía le pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. Se cambian las tornas, el juzgado ahora es él y Artur Mas declarará el martes como testigo.

Mas dice que juzgar a Homs crea «grietas profundas» El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este lunes que juicios "políticos" como el que celebrada el Tribunal Supremo contra Homs provocan grietas profundas en la democracia. "Se remueve la Fiscalía de tal forma para que al final no se creen problemas en determinados sitios", ha acusado poco después de la entrada de su exconsejero en el alto tribunal. Mas ha descrito los motivos que provocan estas grietas. Además de vistas orales como la de hoy -"promovida simplemente por escuchar a la gente y poner la urnas", ha dicho- se hace una 'operación Cataluña' para perseguir "a la gente por sus ideas. "Hoy somos nosotros, otro día puede ser otros por otros motivos", ha destacado. En opinión de Mas, este juicio no debería haber existido. "Por eso no se debería juzgar a nadie y menos por la vía penal", ha defendido y ha confiado en que los jueces apliquen estrictamente "lo que es el cuerpo jurídico" ya que desde el punto de vista técnico no hay motivos para una condena. "Hicimos lo que teníamos que hacer que era hacer caso de los mandatos del Parlamento de Cataluña del voto de la gente y escuchar a la gente que querían manifestarse sobre el futuro político de Cataluña", ha defendido. También ha destacado respecto a su actuación en la consulta soberanista del 9N que volvería a hacer "exactamente lo mismo" porque no fue malo". "Lo hicimos con la cara bien alta y lo volveríamos a hacer", ha agregado.

Sin embargo, se soslayan dos procedimientos, con la circunstancia de que quizás, teniendo en cuenta que este miércoles el juicio contra Homs, aforado nacional, quedará visto para sentencia, se conozca antes el fallo del Supremo que el del TSJ de Cataluña, con lo que el Alto Tribunal ya fijaría el camino en un posible recurso de Mas, Ortega y Rigau en caso de ser condenados.

Homs ha llegado este lunes a la sede del Supremo arropado por un centenar de personas, entre ellos Mas y miembros del actual Gobierno, que portaban una urna de cartón gigante. El diputado ha llegado al Supremo sobre las 9.40 horas acompañado por una comitiva que coreaba "habrá independencia" y ha recibido un aplauso abrazos de su sus compañeros de partido, entre ellos Mas, la portavoz del Govern, Neus Munté; el portavoz parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull y otros como el diputado de ERC Gabriel Rufián.

Homs y la comitiva se habían dado cita poco antes en la Plaza del Rey, a unos 700 metros de la sede del tribunal, donde se han hecho una foto de familia y han cantado el himno de Cataluña. Los concentrados han hecho el recorrido con una urna de cartón gigante que han traído desde Barcelona y que prevén pasear este lunes por las calles de Madrid. Muchos de ellos llevaban carteles con consignas en inglés, como "Love democracy", "votar es democracia", "somos una nación, seremos un Estado" y urnas de cartón con la leyenda "I want to be free".

Este lunes también prestarán declaración ante el tribunal presidido por Manuel Marchena e integrado por otros cuatro magistrados Bernat Rigau, José María Descó, Josefa Martín Bazoco, Jordi Escalé, Felipe Puig y Godés, Daniel Ramón Martínez de Obregón y Joan Codol. El martes, por la mañana, han sido llamados Isabel Vidal, Fátima Soro, Pere Camprubí, Carles Fabró, Mónica Osácar, Ignasi Genovés i Avellana, Marta Coll, Federico Undina i Abelló y Jordi Vilajoana. Ya por la tarde, declararán Miquel Buch i Moyá, Carles Viver, Josep Martín i Blanch, Albert Lamarca y Artur Mas.

En su escrito de acusación, el fiscal consideró que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y otro de desobediencia grave por vulnerar la suspensión del Constitucional. El acusador público solicitó una pena de nueve años de inhabilitación y, en el caso de que el tribunal optara por penar los citados delitos por separado, reclamó siete años y seis meses de inhabilitación por la prevaricación y una multa de cinco meses con una cuota diaria de 200 euros (30.000 euros en total) por la desobediencia grave.

«Potenció» la consulta

El fiscal considera que Homs «no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular, impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria y puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del CTTI (centro tecnológico responsable de canalizar los resultados del 9-N)».

Además, el fiscal entiende que Homs «era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional» y, pese a ello, «potenció» las tareas que derivaron en la consulta (votaron 2,3 millones de personas, menos del 50% del censo, y el 81% apoyó la independencia).

El escrito del Ministerio Fiscal desglosa el dinero desembolsado para la celebración del «proceso participativo» y apunta que el 24 de octubre de 2014 el departamento de Homs recibió el encargo de difundir la publicidad institucional con un coste de 806.403 euros. También se adquirieron 7.000 ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación.

El departamento de Gobernación solicitó además los servicios del Centro de Telecomunicaciones para el apoyo al proceso. Se presupuestaron 1,2 millones de euros y la factura que se expidió el 3 de noviembre fue de 698.685 euros. Así, el 9-N supuso un coste a las arcas públicas de, al menos, 1.505.088 euros. Homs, sin embargo, no fue acusado de malversación de caudales públicos, que hubiera acarreado penas de prisión y multa.