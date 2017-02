Patxi López advierte de que la lucha entre Sánchez y Díaz amenaza el «ser» del PSOE

Patxi López no se resigna a ser expulsado sin más de la carrera por la secretaría general del PSOE. El 'exlehendakari' y sus partidarios siguen creyendo que frente a la polarización instalada en la formación por el encarnizado enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Susana Díaz su discurso tiene un enorme valor. «Nos estamos jugando el ser del partido -advirtió hoy en Burgos- ; tratar al compañero como a un enemigo puede ayudar a ganar un Congreso, pero, desde luego, no va servir para unir al PSOE».

El argumento es la réplica a una idea que empieza a prender en un partido imbuido de un prematuro clima precongresual y que alientan con intención los afines al exsecretario general, la de que no hay espacio para lo que López pretende representar. «Está pinchando -dijo este mismo domingo el exalcalde de San Sebastián y maestro de ceremonias de buena parte de los actos que está realizando el defenestrado líder, Odón Elorza-; no es la tercera vía, sino la vía corta».

Elorza incluso insinuó que el que fuera líder de los socialistas vascos debe retirarse porque su permanencia en la carrera divide el voto frente a Díaz. Paradójicamente, eso mismo decían los impulsores de la candidatura de Patxi López sobre Sánchez cuando éste empezó a amenazar con presentarse después de varios meses en los que les había dado a entender que no lo haría.

Ahora parecen haber se vuelto las tornas. El exlehendakari recibió en su lanzamiento el apoyo muchos de los secretarios generales que estuvieron con Sánchez hasta su caída, pero sus mítines tienen poco de la espectacularidad de los organizados por los 'sanchistas', un grupo muy movilizado en el que coinciden representantes de Izquierda Socialista, dirigentes críticos con los poderes regionales como la asturiana Adriana Lastra o el valenciano José Luis Ábalos o antiguos guerristas como José Félix Tezanos. Aún así, en su equipo dicen que la carrera es larga.

Dedicación exclusiva

López no sólo reivindicó en Burgos, como suele hacer en todos sus actos, su transversalidad frente a dos candidatos que provocan sentimientos encontrados sino que argumentó que el cargo de secretario general requiere «dedicación exclusiva», algo que la presidenta de la Junta de Andalucía no ofrece. Ese es un flanco que también suele atacar Sánchez . Y de hecho, volvió a hacerlo este domingo en La Rioja, la tierra del que fuera su lugarteniente, César Luena.

En un acto en Aldeanueva del Ebro, que contó con la presencia de parte de la ejecutiva regional -no de Luena, secretario general, ahora con López-, el exsecretario general ignoró al 'exlehendari' y apeló a la gestora (que para el conjunto del partido es lo mismo que apelar a Susana Díaz). «Eso de la izquierda posible me suena a izquierda resignada; no renunciemos a la utopía», dijo un día después de que el líder de la dirección interina, Javier Fernández, previniera contra recetas «milagrosas».

Sánchez aprovechó para hacer una crítica concreta a la ponencia económica marco para el 39º congreso federal presentada el sabado en Madrid y, entre otras cosas, reprochó que no se hable de «garantizar un ingreso mínimo vital» -algo que sí recoge su actual proyecto pero que tildó de inviable en su época como secretario general- y que no dé «las alternativas de un proyecto socialdemócrata, como derogar la reforma laboral ».

El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, replicó en la Cope que ya se ha puesto en marcha un plan en el Parlamento para desmontar esa reforma y aseguró que la alternativa estará en la ponencia final. Pero además, lanzó un dardo a Sánchez al alegar que él no habló de derogación en su pacto con Ciudadanos.