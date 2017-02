Gritos de 'independentzia' en la charla de Mas e Ibarretxe

«Siempre con Cataluña». Juan José Ibarretxe ha recurrido esta tarde a la memoria histórica del lehendakari Agirre para expresar la solidaridad del nacionalismo vasco con el soberanismo catalán. En un atestado auditorio del Palacio Kursaal de San Sebastián, con capacidad para 1.800 personas, el exlehendakari y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, han ofrecido una conferencia sobre el derecho a decidir y el proceso catalán, acogida con entusiasmo por el público asistente, que ha prorrumpido en gritos de 'independentzia' y ha ovacionado en numerosas ocasiones a los dos líderes soberanistas con cerrados aplausos, además de cantar a los sones de Benito Lertxundi espoleados por Ibarretxe.

El actual presidente del Partit Demòcrata Catalá -la antigua Convèrgencia- ha dejado claro que el 'procés' es consecuencia de una «agresión» de España a Cataluña, que estaría actuando «en legítima defensa». Además de «defendernos» de la «recentralización» y la «guerra sucia», ha subrayado Mas, el soberanismo catalán tiene un «proyecto» para hacer de Cataluña «la Dinamarca del Mediterráneo». Y no solo se ha mostrado convencido de que Cataluña votará en referéndum este 2017, sino que ha dejado claro que las instituciones catalanas no aceptarían una oferta de autogobierno del Estado si no incluye un plebisicto y la posibilidad de pronunciarse sobre la independencia. Ibarretxe, ayudado de un 'power point', ha comparado el soberanismo con la subida al Everest. Cataluña, ha dicho, está «en el campo tres» mientras que Euskadi se quedó «en el campo base». «Establecimos el derecho a decidir como campamento base», ha dicho.

A la charla ha acudido una nutrida representación del PNV, que ha enviado a cuatro burukides del EBB: Itxaso Atutxa, Joseba Aurrekoetxea, Joseba Egibar y María Eugenia Arrizabalaga. Arnaldo Otegi, Marian Beitialarrangoitia y Arkaitz Rodríguez han asistido en representación de Sortu a un acto en el que se han dejado ver también la jueza Garbiñe Biurrun o el coordinador general de Lokarri y actual colaborador de Ibarretxe Paúl Ríos.