¿Por qué las avalanchas de emigrantes han regresado a Ceuta?

La valla de Ceuta, que durante meses había sido el punto más frío de las fronteras europeas en el Mediterráneo, ha vuelto a ser una de las zonas calientes en cuanto al paso de emigrantes ilegales. Ayer mismo, 350 personas intentaron sobrepasar el muro que separa Marruecos de España. Tres días antes, un asalto masivo protagonizado por medio millar de subsaharianos provocó un colapso en los servicios de acogida de la ciudad autónoma. La tendencia de calma en la demarcación sur de Europa está ahora en entredicho.

Marruecos ya había avisado de que estos incidentes iban a comenzar. El pasado 6 de febrero, el ministro de Agricultura de Rabat, Azziz Ajanuch, ya se mostró molesto porque no se reconociese «el esfuerzo extraordinario» que realiza su país en la frontera y advertía que eso podía cambiar. «¿Cómo queréis que hagamos el trabajo de bloquear la emigración africana y hasta la marroquí si hoy Europa no quiere trabajar con nosotros?», se preguntaba el mandatario alaui. Estas declaraciones encendieron todas las alarmas de los responsables de la gestión de las fronteras al suponer un muy serio toque de atención de uno de los dirigentes que se considera cercano al Rey.

¿La causa de este enfado? Una sentencia de la Unión Europea en la que se decidía que los acuerdos de liberalización del comercio entre Marruecos y Europa no son aplicables al Sáhara Occidental, un territorio disputado y en el que las autoridades de Rabat han visto cómo el fallo judicial, emitido el pasado 21 de diciembre, ponía en entredicho sus reclamaciones sobre la antigua colonia española. La sentencia de la Corte de Justicia europea, además, consideraba que los habitantes del Sáhara no habían sido tenidos en cuenta a la hora de aceptar el acuerdo de liberalización para productos agrícolas y, aunque no aceptaba un recurso presentado por el Frente Polisario, sí que tenía en cuenta argumentos que este grupo había expuesto a la hora de dirigirse al tribunal como impulsor de una denuncia contra Marruecos.

China o Rusia

El régimen de Mohamed VI veía así cómo una institución europea cuestionaba uno de los puntos más sensibles de su soberanía, además, en un aspecto en el que las políticas de Bruselas se habían comenzado a mostrar cada vez más partidarias de las posturas de Marruecos. Tras las declaraciones del ministro de Agricultura de Rabat, el propio Gobierno hizo público un comunicado aún más duro en el que pedía a Europa que desatendiese las sentencias judiciales de sus instituciones, bajo pena de «poner en riesgo el control de los flujos migratorios» y advertían de que, de no producirse un cambio, Marruecos podría buscar socios económicos en China o Rusia. Tras estas declaraciones comenzaron los incidentes en la valla, con un aumento paulatino de inmigrantes irregulares que conseguían acercarse hasta la frontera y protagonizar saltos masivos de la valla.

Esta no es la primera ocasión en la que la gestión de la inmigración ilegal en la frontera se convierte en el mecanismo con el que Marruecos presiona para conseguir un cambio de postura de Europa o mostrar su enfado por alguna actuación de los países de la UE. El caso más evidente, y menos político, se produjo en agosto de 2014, cuando se produjeron varias avalanchas de emigrantes después de que un patrullera de la Guardia Civil detuviera a la lancha en la que viajaba el rey Mohamed VI e intentase identificar a los ocupantes. Aunque los agentes se marcharon en cuanto reconocieron al monarca, éste se quejó ante Felipe VI. Cinco días después, la frontera sur española registró una de las mayores oleadas de pateras con la llegada de 1.219 inmigrantes a bordo de 125 embarcaciones hinchables en tan solo 48 horas.