«Algunos han caído en el barro del reproche personal»

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, apoyó la lista que Iñigo Errejón presentó en la asamblea que Podemos celebró el pasado fin de semana en Vistalegre, pero considera que es hora de pasar página y abandonar los debates «personalistas».

¿Se sintió decepcionada por la contundente derrota que sufrió la lista de Errejón?

En absoluto. En eso consiste un congreso y la democracia, que cada cual exponga su proyecto y que luego la mayoría elija las mejores propuestas. Creo que de este proceso salimos más fuertes y más maduros como organización. Hemos dado un ejemplo de democracia.

Pero usted apoyaba la del ‘número dos’, ¿no hay un cierto fracaso personal?

Yo dejé muy clara cuál era mi postura en ese debate porque creo que era mi deber como militante. Pero también dejando muy claro que nuestra responsabilidad una vez acabada Vistalegre era la de remar todos juntos. Como dijo Pablo Iglesias, unidad y humildad.

Daba la sensación de que había un debate más personalista que de ideas.

Totalmente, sobre todo en las semanas previas a Vistalegre. El debate prácticamente no fue político, en el caso de algunos portavoces fue casi un debate con reproches personales, y eso fue un error. La responsabilidad que teníamos era la de hablar de política, de propuestas. Luego la cosa mejoró el fin de semana.

Y dado que esos «reproches personales» alcanzaron un nivel de alta tensión, ¿ve factible que se recompongan los equilibrios internos?

En eso estamos. Creo que todo el mundo ha asumido el compromiso de remar juntos.

¿Una parte importante del partido no ha sido excesivamente injusta con Errejón? ¿Declaraciones como las de Juan Carlos Monedero no han sobrepasado algunos límites?

No se trata de injusticia, sino de responsabilidad. Quienes aparecemos en los medios lo hacemos como representantes de mucha gente y lo que debemos hacer es hablar de políticas y no caer en el barro y en los reproches personales que, al fin y al cabo, lo único que consiguen es ensuciar el debate y que quien nos esté escuchando no entienda muy bien de qué estamos hablando. La responsabilidad es hablar de política y es verdad que determinados portavoces no han estado a la altura de su puesto.

«El caso de Elvira García es muy complejo y con muchas aristas» – ¿Qué decisión va a tomar Podemos respecto al caso de Elvira García, la senadora que será desahuciada por no pagar el piso social que ocupa en Vitoria?

– No tenemos toda la información. La dirección vasca está en permanente contacto con el equipo del Senado y hará lo mismo con la nueva dirección de ámbito estatal. Es un caso muy complejo en el que se mezclan circunstancias personales. Primero hay que tener mucho respeto a la presunción de inocencia y cautela a la hora de emitir un juicio sin tener toda la información. Pero si vemos que se ha vulnerado nuestro código ético, eso tendrá consecuencias. – Pero a día de hoy, ¿cree que debe dimitir?

– Es que emitir un juicio sin tener toda la información no me parece bien. – ¿Pero ve normal que una senadora ocupe un piso social?

– Por eso digo que en un caso que tiene notables aristas, complejo y con muchos asuntos personales. No voy a emitir un juicio. – Pues Stop Desahucios ha sido muy duro con ella.

– Entiendo la legitimidad de todas las organizaciones para dar su opinión. Lo único que puedo decir es que, si se han hecho las cosas mal, tendrá que haber consecuencias.

¿Entiende la decisión de retirar la portavocía en el Congreso a Errejón? Usted apoyaba que siguiese, ¿no es una purga?

Íñigo lo ha dejado muy claro asumiendo el cambio de responsabilidades y poniéndose a disposición del equipo para seguir luchando por el proyecto. Salimos con un mandato claro de Vistalegre: unidad y humildad. Íñigo es el mejor ejemplo que tenemos y seguirá siendo un referente desde la secretaría de análisis estratégico y cambio político.

Abrir el partido

¿Ha salido un partido más radical de Vistalegre?

Lo que sale es un partido más fuerte porque ha dado una lección de democracia. Ha habido momentos muy difíciles y muy duros, pero hemos salido de un debate con las ideas que ha preferido la mayoría. Y salimos demostrando que la pluralidad, que la diversidad de opiniones, es algo que nos puede enriquecer.

¿Está más capacitado ahora Podemos para atraer a los sectores que hasta ahora no le han votado?

Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Demostrar que estamos a la altura de la confianza de millones de personas que ya confían en nosotros, pero que también estamos a la altura de lograr la confianza de todas aquellas personas que todavía nos miran desde la distancia.

Pero sale un Podemos más escorado hacia la izquierda, ¿no?

Lo que sale es un Podemos más plural y lo que tenemos que gestionar es esa pluralidad de forma positiva

¿Y eso pasa por las movilizaciones en la calle o por la labor institucional?

Lo más radical es conseguir conquistas sociales y mejorar la vida de la gente. Ese debate que te obliga a estar fuera o dentro de las instituciones es falso. Lo que hay que hacer son porosas las paredes de las instituciones para que entre todo aquello que está haciéndose fuera.

¿La derrota de Errejón tendrá efectos en Euskadi? A su dirección se le vincula de forma clara con el ‘número dos’.

Afectará porque hay unos nuevos documentos, nada más. El problema es que en Vistalegre construimos un partido bastante centralizado y ahora toca abrirlo más.

¿Qué le parece la entrada de Garrido? ¿No cuestiona su liderazgo en Podemos Euskadi?

Después de Vistalegre y de la reunión del consejo, la agenda vasca tiene más peso aún si cabe en Podemos. Una agenda social y territorial. Ahora mismo me siento más acompañada en ese consejo junto a otros compañeros vascos como Pilar o Aitzole. Lejos de debilitarnos, nos fortalece como proyecto.

¿Se sintió dolida al ver que la propuesta sobre memoria y convivencia no pasaba el corte en Vistalegre?

Bueno, mirando encuestas se puede ver que no es una de las cuestiones prioritarias de la sociedad. Pero seguiremos trabajando.

¿Entiende el endurecimiento del mensaje de Sortu?

Todas los partidos tenemos que hacer esfuerzos. Es verdad que se están viendo cosas más propias del pasado que creo que corresponden a tensiones internas.