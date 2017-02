Podemos Vitoria urge a la senadora que no pagaba su alquiler social a que deje sus cargos

Podemos Vitoria quiere desvincularse del escándalo de Elvira García, la senadora del partido por Álava que será deshauciada de una vivienda social en Salburua por acumular una deuda de 3.000 euros al no pagar el alquiler durante quince meses. De momento, García no ha dado explicaciones públicas de esa situación y sus compañeros de formación en Vitoria han manifestado que no quieren ser «partícipes y cómplices de actitudes poco ejemplares que no forman parte del ADN del partido». Así lo ha anunciado hoy el Consejo Ciudadano de Podemos de la capital alavesa en un comunicado, donde destacan que «ejercer un cargo público y asumir el compromiso que se adquiere con la ciudadanía para defender y garantizar sus derechos no puede suponer de ninguna manera una situación de privilegio para quien lo ocupa». Asimismo, han revelado que García les manifestó ayer su voluntad de dimitir del consejo.

Podemos de Vitoria considera que «en ningún caso» se pueden poner por delante los intereses personales o económicos frente a las necesidades de la gente a la que se representa. Por ello, subrayan que ejercer un cargo orgánico o público dentro de Podemos requiere el cumplimiento y defensa de un código ético y en el caso de que se contraviniera «se deberá señalar y sancionar». Asimismo, la formación morada ha solicitado respeto ante la vida privada y las circunstancias particulares de todas las personas que representan al partido en las instituciones. Según los responsables de prensa de Podemos en el Senado, que han actuado como portavoces de García Díaz ante este periódico, ella «reconoce la deuda» y la atribuye a «una separación conflictiva».

«Inaceptable e hipócrita»

La dirección de Podemos Euskadi ya ha anunciado que «no renuncia a que se exijan responsabilidades» a García y explicó que la senadora ha estado en contacto con el equipo de la Cámara Alta y varios órganos del partido a nivel estatal para aportar la información necesaria. Una vez analizados los informes sobre este caso, «se tomarán las correspondientes responsabilidades que como cargo público de Podemos y en cumplimiento del código ético sean aplicables a la senadora», aseguró la dirección vasca del partido.

La actuación de Elvira García en este asunto ha sido criticada por el grupo del PP en el Senado, que ha tachado su proceder de «inaceptable e hipócrita».

También el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, censuró que los representantes Podemos hablen desde la tribuna de la Cámara baja «como si fueran los paladines» de la rectitud, cuando «no han dicho ni mu» sobre «una senadora que no paga la renta de un piso de alquiler público». A estas críticas, se sumaron las de Stop Desahucios de Álava, que criticó que García no haya abonado la renta durante quince meses «teniendo medios suficientes para cancelar la deuda».

Más de 5.600 euros mensuales

Durante el tiempo que ha durado el proceso judicial, la dirigente de Podemos ya no tenía el perfil de una demandante de vivienda social, ya que, en total, recibe mensualmente 5.682 euros. No toda esa cantidad va a su bolsillo. En Podemos han establecido que el sueldo de sus representantes sea tres veces el salario mínimo, lo que en la actualidad supone cobrar alrededor de 2.100 euros al mes. Ese punto es clave, ya que entre los requisitos para tener derecho a una vivienda social se encuentra el de demostrar unos ingresos anuales máximos de 25.000 euros. Si Elvira hubiera comunicado que era senadora, –sus ingresos de 80.000 euros anuales superan el máximo permitido (no se tiene en cuenta el dinero que cede al partido)– la norma habría obligado a retirarle la vivienda y habría tenido que acudir al mercado libre. En Euskadi existen actualmente 43.000 personas en lista de espera para acceder a una vivienda social.