Podemos Euskadi deja en manos de Madrid la posible dimisión de la senadora desahuciada

La decisión sobre el futuro de Elvira García será tomada por la nueva dirección estatal de Podemos, y no por la ejecutiva capitaneada por Nagua Alba. La formación vasca maneja «diferentes informes que tratan de constrastar lo ocurrido» y se tomarán «las correspondientes responsabilidades que como cargo público y en cumplimiento del código ético sean aplicables a la senadora». García será desahuciada el próximo 6 de marzo al mantener una deuda de 3.000 euros por no abonar el alquiler del piso social que ocupa en Vitoria. Podemos Euskadi ha emitido una nota en la que no confirma que haya pedido su dimisión. La dirección de Podemos Euskadi recalca que durante las últimas semanas ha estado «en permanente contacto» con el equipo del Senado, «así como con otras instancias de ámbito estatal» para «dar una solución a la situación de la senadora». Podemos Euskadi recalca que ha mantenido «un escrupuloso respeto a la presunción de inocencia y a la intimidad de las personas afectadas». En todo caso, Podemos Euskadi «no renuncia a exigir todas las responsabilidades» que como cargo público de Podemos y en cumplimiento del código ético sean aplicables».

La situación de la senadora, en todo caso, es muy complicada. Ya durante la asamblea celebrada este fin de semana en Vistalegre, representantes de las diferentes corrientes y de la dirección consideraban insostenible su permanencia en el Senado. La celebración del congreso que ratificó a Pablo Iglesias como líder y el argumento dado por García de que había una denuncia de violencia de género por parte de su expareja habían ralentizado la investigación. Sin embargo, a medida que ha crecido la tormenta y han arreciado las críticas, incluidas las de Stop Desahucios, el puesto de García en la Cámara Alta peligra más. Este sábado es cuando se constituye el nuevo consejo ciudadano estatal. Será a partir de entonces cuando se tomen las medidas correspondientes.