El Parlamento vasco impide que el PP salga del Instituto de la Memoria y le reclama que entre en la ponencia

El Parlamento vasco ha aprobado esta mañana la modificación de los estatutos del Instituto para la Memoria -Gogora- para permitir que el PP mantenga su puesto en el consejo de dirección, posición que había perdido tras las últimas elecciones autonómicas. El cambio ha recibido el apoyo unánime del resto de fuerzas de la Cámara de Vitoria, que han vuelto a reclamar a los populares que participen en la ponencia de Memoria y Convivencia que echará a andar durante las próximas semanas.

«Es un asunto que atañe a todas las sensibilidades así que nadie puede quedar excluido», ha señalado el portavoz socialista José Antonio Pastor. «Que participe el PP (en Gogora) es un rayo de esperanza para otros foros», ha añadido en alusión a la ponencia. El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, ha descartado esta misma mañana su adhesión al debate parlamentario porque «se ha hecho para no incomodar a EH Bildu».

La ley de creación del instituto Gogora estableció en 2014 la participación de los representantes de los cuatro partidos con más escaños en el Parlamento autonómico. UPyD no requirió que se cambiara la composición la pasada legislatura, pero ahora, con la irrupción de Elkarrekin Podemos (EP) en la Cámara de Vitoria, sí que se considera necesario para no dejar fuera a la quinta fuerza. El PP participaba hasta ahora en el foro y no se quiere perder «la única institución en la que todos podemos trabajar juntos por la memoria», ha reclamado desde EP Pili Zabala.

El cambio recibió el visto bueno del Gobierno vasco hace un par de semanas y se ha tramitado «de urgencia» para no dejar resquicio a las especulaciones y las dudas. Más si cabe tras los desencuentros que el PP está teniendo durante los últimos plenos parlamentarios en materia de memoria y convivencia. A finales de enero su rechazo a entrar en la ponencia fue reprochada con dureza por el resto y hace siete días le dejaron solo en un debate sobre el tema en el hemiciclo. «Si quieren hablar de eso háganlo en la ponencia», les pidió el jeltzale Iñigo Iturrate, que hoy ha hecho un llamamiento para trabajar por una memoria «plural e inclusiva». También EH Bildu ha «valorado» el acuerdo en torno a Gogora en el mismo sentido, «debemos trabajar a favor de la convivencia», ha pedido el soberanista Julen Arzuaga.