Mariano Rajoy insta a la oposición a garantizar la legislatura

Puede que la legislatura se aproxime a un punto de inflexión importante, el de la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado. Por eso, cuando apenas han transcurrido tres meses desde la formación del Gobierno, el presidente reclama a la oposición que garantice la gobernabilidad y "aprenda a trabajar" con un Ejecutivo en minoría. "Supongo que lo harán porque han sido los primeros en repudiar las mayorías absolutas y ahora tienen una oportunidad de oro para demostrar que no son necesarias", ha advertido Mariano Rajoy, para quien el diálogo no significa "vender favores" a quienes están instalados en el poder.

El Gobierno tiene previsto enviar en poco más de un mes el proyecto de Presupuestos a las Cortes. Este asunto, junto al desafío secesionista en Cataluña, es, de hecho, el gran reto político de los próximos meses. Y así se lo ha trasladado el presidente a su nuevo Comité Ejecutivo, reunido por primera vez esta mañana en el marco del XVIII Congreso Nacional del PP. "Confío en que se imponga la sensatez", ha apelado sin dejar de recordar que el mandato de las urnas obliga al PP a consensuar tanto como al resto de formaciones.

En la primera fila del plenario en el que Rajoy ha clausurado el cónclave popular, escuchaban esta mañana la intervención los dirigentes de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez y Begoña Villacís, y representantes de Foro Asturias, UPN, el Partido Aragonés y Coalición Canaria. El jefe del Ejecutivo ha recibido además las felicitaciones del candidato a la secretaría general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de los liberales. "Me llamó Albert Rivera esta mañana y le dije que no apretara mucho, a vosotros también os lo digo", ha bromeado el líder del PP.

En cuanto a Podemos, los populares se han fijado durante estos tres días el reto de combatir "el populismo". Así lo ha recogido en su discurso la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y también el presidente. "Rechazamos los populismos en todas partes y los combatimos como se tiene que combatir, con las armas de la verdad, la buena gestión, la cercanía y la ejemplaridad", ha asegurado Rajoy. Y dentro de ese saco, el PP incluye al nacionalismo catalán

Especialmente severo con la Generalitat, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que no "comerciará" con la Constitución. Se ha querido dirigir, además, a los catalanes “engañados” por el independentismo para alertar de que la ruptura con España supondría su salida de la UE y la “imposibilidad” de sostener los servicios públicos. “Un proceso de secesión no es una poda agradable hecha por un amable jardinero -ha avisado-, sino que es una amputación terrible y dolorosa que no hay cirujano que salve”.

Tercer mandato

Aunque esta mañana se ha vestido el traje de presidente del Gobierno, el discurso de hoy era el primero como líder de los populares reelegido anoche con el 95,65% de respaldo. Y si hubiese que leer a Mariano Rajoy entrelíneas la conclusión tendría que ser necesariamente que no ve inconveniente a optar a una tercera legislatura.

Este fin de semana ha renovado su liderazgo en el partido para cuatro años más, por lo que si se convocan elecciones anticipadas, él sería el candidato automático. “Mi determinación cada vez es más fuerte, mi compromiso es más firme y mi convicción cada día va a más”, ha proclamado esta mañana. “Todavía puedo dar mucho más”, garantizó ayer. “Hasta el tiempo que él quiera”, ha respaldado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, también ha tomado nota. A su entender, “nadie” en el PP se plantea que no sea el cabeza de cartel en los próximos comicios. “Hay Mariano Rajoy, desde luego, para rato”, añadía el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el mismo que aconsejó en su día al presidente mirarse al espejo antes de resolver sobre su candidatura. Aun así, Herrera ha recordado que no es sobre ese futuro sobre lo que se ha hablado en este congreso.

Mención a Aznar

Ha sido el primer cónclave al que no ha asistido José María Aznar, presidente de honor del PP hasta su dimisión en noviembre. “También quiero citar con gratitud a José María Aznar, sus años como presidente son un orgullo para el PP y sus años de Gobierno son una herencia de la que nos hemos beneficiado todos los españoles”, ha trasladado Rajoy. Una referencia escueta, pero un guiño para aquellos sectores del partido que se sienten identificado con el exjefe del Ejecutivo.