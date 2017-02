Otegi: «¿Cuándo he dicho que matar estuvo bien?»

Después de que el parlamentario soberanista Julen Arzuaga embarrara el debate sobre memoria y convivencia que debe abrir el Parlamento vasco este mes con un discurso cuya dureza ha causado alarma en la Cámara, el líder de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, no atemperó ayer la carga de los mensajes. Todo lo contrario. Otegi reprochó al lehendakari, Iñigo Urkullu, que cuando emplaza a la izquierda abertzale a que condene los asesinatos de ETA «lo hace por interés político y de manera torpe». «Parece que nosotros hemos dicho alguna vez que matar estuvo bien», añadió Otegi en una entrevista radiofónica, «¿cuándo me has escuchado decir a mí que matar estuvo bien? ¿A quién se lo has escuchado? Yo ni siquiera se lo he escuchado a ETA». «No sé si han dado un paso atrás», terció Urkullu, pero los discursos que escucho a la izquierda abertzale no son los de la campaña electoral». «Son del pasado porque los protagoniza Sortu cuando la coalición es algo más que la izquierda abertzale», lamentó.

Iñigo UrkulluLehendakari «No sé si han dado un paso atrás, pero son mensajes de Sortu y la izquierda abertzale es algo más»

Otegi salía a la palestra después de que el PSE mostrara el jueves su «preocupación» por el viraje de la izquierda abertzale, a la que acusa de «endurecer» su mensaje durante las últimas semanas. La situación vivida especialmente en los últimos plenos del Parlamento vasco a la hora de hablar del fin del terrorismo, en los que EH Bildu ha mostrado su perfil más rocoso, pone en entredicho el futuro de la ponencia de Memoria y Convivencia que la Cámara de Vitoria debe constituir este mes. Parte con la ausencia del PP y las posiciones del resto parecen haberse alejado.

Idoia MendiaSecretaría General del PSE «Tratan de ocultar hechos, datos y esquinas donde explotaron bombas, y no podemos permitirlo»

El portavoz socialista, José Antonio Pastor, ya dijo que «así va a ser muy difícil trabajar», una inquietud que también transmitió ayer la secretaria general del partido en Euskadi, Idoia Mendia, al tachar de «obscenos» algunos comentarios de EH Bildu y reprocharles que «traten de ocultar hechos, datos esquinas donde explotaron bombas». «No podemos permitir que haya nadie que se jacte de un pasado que debería avergonzar a quienes lo provocaron o jalearon», advirtió Mendia a través de su blog.

Reproche al PP

La respuesta de Otegi en Euskadi Irratia fue reprochar al resto de formaciones que «pretendan humillar a la izquierda abertzale». Detrás de la petición a EH Bildu para que deslegitime el terrorismo «hay un interés político, decir que la izquierda abertzale ha estado equivocada en toda su trayectoria histórica y que no es de fiar», lanzó. El líder de Sortu descartó esta vía al reclamar «un relato inclusivo por el que no existe ningún interés». «¿En el Estado español hay un solo relato sobre la Guerra Civil?», cuestionó, «no, hay muchos». El lehendakari insistió en la necesidad de dar «un final ordenado» al terrorismo, para lo que considera que la ponencia de Memoria y Convivencia es una herramienta imprescindible. Y no le gusta la postura de la izquierda abertzale, ni la ausencia del PP. «Todos tienen que dar pasos», exigió en una entrevista en Radio Popular, «y todavía estamos asistiendo en el Parlamento a un ejercicio de discursos del pasado».