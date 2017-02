El PP desactiva el debate de la gestación subrogada

Era una de las cuestiones que podía resquebrajar la imagen de unidad con la que el PP quiere salir de su congreso nacional. Pero al final la polémica sobre la regulación de la gestación subrogada quedará como una nota a pie de página en el resumen de este cónclave. El coordinador de la ponencia social, Javier Maroto, ha logrado a última hora sacar adelante un texto consensuado entre las dos sensibilidades del partido (la más conservadora y la aperturista) que deja sobre la mesa el posicionamiento oficial del PP sobre «una realidad muy delicada y extremadamente sensible» que «requiere un debate en profundidad, serio y sereno». «Un debate que tras escuchar a los expertos tanto desde el ámbito científico, como jurídico y ético, nos permita dialogar, debatir y construir juntos un posicionamiento que de una respuesta clara y de amplio consenso ante un tema tan importante que afecta a la vida, la dignidad humana y a la conciencia de todos», se puede leer en el texto acordado, que ya ha sido incorporado al resto de la ponencia que se votará esta tarde.

La propuesta de Maroto ha logrado el apoyo de 699 compromisarios, mientras que 66 han votado en contra y 20 se han abstenido. Con este resultado, el exalcalde de Vitoria ha conseguido desactivar in extremis y tras «largas horas de negociación» una polémica que amenazaba en enconarse y convertirse en todo un culebrón. De los 30 enmendantes que habían realizado propuestas alternativas sobre la gestación subrogada, 21 han decidido sumarse al texto consensuado. Pero 9 han mantenido su postura y han evidenciado en público que en el PP conviven de sectores muy distanciados y hasta antagónicos con respecto a la gestación.

Varios de los compromisarios que han intervenido se han confesado «radicalmente en contra de los vientres de alquiler», y sus palabras han sido recibidas con aplausos. Pero a continuación, han sido respondidos por otro de los presentes, «padre de dos niñas fantásticas» nacidas gracias por la subrogación. «Por favor, respeto, no son vientres de alquiler. Eso es denigrante. Mis hijas no son ni objetos ni mercancía de cambio. Son dos niñas felices, criadas en un ambiente familiar. Yo no las he comprado, ni elegido. Son hijas biológicas», ha explicado el afiliado al PP, que ha sido ovacionado por los presentes. «Este es un debate que existe en la calle y no podemos darle la espalda. Si somos un partido que lucha por la libertad y la vida, qué hay más libre y pro vida que una mujer que ayuda a otros a ser padres y traer una vida a este mundo», ha argumentado otro de los participantes en el debate.

Maroto ha abogado entones por «evitar abrir una brecha» y resolver «de mala manera y en muy poco tiempo un tema tan importante». De ahí su propuesta por el texto alternativo, «que reitera que el Partido Popular está siempre al servicio de las personas, protegiendo de una manera más especial a las personas vulnerables, siendo los niños y sus derechos una prioridad para nosotros».