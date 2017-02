Homs dice que mantuvieron la consulta del 9-N porque la consideraban legal

Después de una larga jornada en la que ayer intervinieron los testigos solicitados por la Fiscalía, en la tercera jornada del juicio por el 9-N, celebrada esta mañana, le ha tocado el turno a los testigos de las defensas de los tres acusados, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

El diputado del PDeCAT, Francesc Homs, que está procesado por el mismo caso, pero en el Supremo, por su condición de aforado, ha expresado que mantuvieron la convocatoria del proceso participativo después de la suspensión del Constitucional pues consideraron que lo que hacían era legal. Como consejero de la Presidencia y máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, Homs transmitió al Ejecutivo catalán que no estaban incurriendo en “ningún tipo penal” y que no estaban cometiendo el delito de desobediencia.

"Di fe de que no solo estábamos haciendo lo que legalmente teníamos la posibilidad de hacer y la obligación de hacer; di cuenta en el Govern de que, además de no incumplir ninguna ley, no estábamos en la posibilidad de incurrir en un tipo penal", ha asegurado. El mismo día que el Constitucional dictó la providencia que suspendía el proceso participativo, Homs salió en rueda de prensa y afirmó: “Mantenemos el proceso participativo”.

reacciones Rivera: «Todo este show tiene que ver con tapar la corrupción» El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este miércoles que todo el "show tiene mucho que ver con tapar los casos de corrupción". En una entrevista en EsRadio, Rivera ha acusado a la antigua Convergència de ser "una banda" y de estar "organizada como tal", a la vez que ha matizado que "se juzga a gente por prevaricar" y no por motivos políticos. "La mitad de la cúpula del partido va a desfilar, la familia Pujol, los tesoreros...", ha añadido. El responsable 'naranja', que se ha mostrado "atónito" ante las declaraciones del expresidente de la Generalitat Artur Mas, que "alegó desconocimiento de la ley" ante el juez por la consulta soberanista del 9N. "Me parece absurdo", ha manifestado. "Ningún ciudadano que se pase de pagar un impuesto puede alegar desconocimiento, pero un gobernante serio no puede alegar eso. Me parece increíble que los que van de valientes lleguen al juzgado y les echen la culpa a los voluntarios", ha lamentado.

Homs, en consonancia con la línea de defensa que mantienen los acusados, ha argumentado que el proceso “no hubiera sido posible sin los voluntarios” y ha señalado además que la junta de fiscales de Cataluña “ratificó el 17 de noviembre de 2014 que no estábamos incurriendo en tipo penal alguno”. El otro argumento que Homs ha puesto sobre la mesa es que tras la suspensión del 9-N, la Generalitat envió un requerimiento para que el alto tribunal aclarara el alcance de la misma y el tribunal de arbitraje no respondió.

Era un «hecho insólito»

En esta mima línea se ha expresado Carles Viver Pi i Sunyer, exvicepresidente del Constitucional y actual alto cargo de la Generalitat. Como responsable del Consejo asesor para la transición nacional, en 2014, ha apuntado que no estaba claro qué se suspendía y que no en la providencia del 4 de noviembre. “Estábamos ante un hecho insólito, nunca se había suspendido una consulta y no estaba claro qué no podíamos hacer”, ha expresado.

Por ejemplo, ha dicho, “queríamos saber si se podía mantener el dispositivo de seguridad de los Mossos”. El Constitucional, en cualquier caso, no dio respuesta al requerimiento. Esta mañana, también han declarado la expresidenta de la Cámara catalana, Nuria de Gispert, y los catedráticos de Derecho Constitucional, Joan Vintró y Enoch Albertí.

Se encara con el fiscal en los pasillos

Homs se ha encarado con el fiscal del juicio del 9-N, después de prestar declaración en la vista y aprovechando un receso en el juicio, pues le ha recriminado a Emilio Sánchez Ulled que no le hubiera hecho preguntas durante su comparecencia. El Ministerio Público, en su turno de preguntas, ha desistido interrogar a Homs, por su condición de procesado y porque se le juzgará en breve. El exconsejero de la Presidencia, ha replicado: "¡Qué lástima!", ha señalado desde el estrado de los testigos.

Poco después, en los pasillos, según el diario Ara, Homs le ha espetado al fiscal: "No has tenido coraje de preguntarme". Y el fiscal no se ha quedado callado y le ha respondido: "Si quieres que te pregunte, llama a Madrid y pide que me asciendan al Supremo para preguntarte en el juicio". Al rato, Homs, desce Twitter, ha insistido: "El fiscal ha decidido no hacerme preguntas, qué lastima, ¿de qué respuestas tienen miedo?".