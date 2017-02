Miles de personas arropan a Mas, Ortega y Rigau ante el TSJC

Con un retraso de media hora, el expresidente de la Generalitat y sus dos exconsejeras se han presentado tarde ante el Tribunal Superior de Justicia, donde esta mañana arranca el juicio, con las diligencias previas. Esta mañana tienen que declarar Artur Mas, Joan Ortega e Irene Rigau por su actuación en la consulta del 9-N de 2014 por la que podrían ser inhabilitados a penas de entre 9 y 10 años.

Los tres acusados han salido a las 8.15 del Palau de la Generalitat, donde les han recibido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell. Desde allí, se han desplazado a pie hasta el palacio de justicia, un paseíllo con el que se han dado un baño de masas a lo largo de un kilómetro. La comitiva ha recorrido algunos de los lugares icónicos del secesionismo, como el Fossar de las Moreres o el centro comercial del Born, dos símbolos de la resistencia de Barcelona contra el ejército de Felipe V en 1714.

Colau: «Yo también me acuso» La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado que votar no puede ser un delito en un país democrático, y ha recordado que ella participó en la consulta del 9N: "Yo también me acuso". En un apunte en Twitter ha dicho: "Poner urnas no puede ser delito en un estado democrático. Hoy #6F yo también me acuso porque #9NSomosTodos. Apoyo a los encausados del 9N. #EstoVaDeDemocracia". Colau ha acompañado su mensaje con una fotografía suya votando en la consulta del 9N, por cuya organización se juzga desde este lunes al expresidente de la Generalitat.

Miles de personas han arropado a Mas, Ortega y Rigau, recibidos en una abarrotada explanada del TSJC, llena de banderas esteladas. La ANC y Ómnium han señalado que había 50.000 personas inscritas. "Poner las urnas no es un delito", ha afirmado Carme Forcadell. "Estamos aquí para defender la democracia", "esto no va de independencia, va de democracia", ha apuntado. Se han escuchado gritos a favor de la democracia, gritos de "ni un paso atrás", "no estáis solos", "fuera, fuera, fuera, la justicia española" o "fuera los tribunales de la inquisición".

Antes del paseíllo, el presidente de la Generalitat ha pronunciado un discurso institucional desde el Palau de la Generalitat donde ha dicho que el 9-N nunca debería haber llegado a los tribunales. "Mas, Ortega y Rigau defienden hoy la dignidad de Cataluña antes los abusos del Estado", ha afirmado. "Todos los que votamos el 9-N nos sentimos juzgados", ha rematado. "Un país capaz de hacer el 9-N tiene una democracia más sana que la de un país que envía al banquillo a los que dirigentes que lo hicieron posible".