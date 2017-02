Carolina Bescansa y Nacho Álvarez renuncian a sus cargos en Podemos

Carolina Bescansa y Nacho Álvarez se bajan del barco. La cofundadora de Podemos y el responsable económico del partido han anunciado esta tarde que renuncian a sus cargos en el partido. Lo hacen, explican en una carta pública, porque Podemos ha llegado a Vistalegre II "atrapado en un eje de confrontación entre dos compañeros". No los nombran en ningún momento pero no hace falta. Los dos ya exdirigentes de Podemos dejan claro que no quieren participar en una lucha entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón que "ha provocado una maraña de ruido que nos dificulta comunicarnos con quienes nos han ofrecido su apoyo".

Al comienzo de la batalla entre las dos máximas figuras de Podemos Bescansa se inclinó por apoyar a Iglesias. Sin embargo, se fue distanciado de él a causa de campañas como la que los 'pablistas' lanzaron contra Errejón en las redes sociales el día de Nochebuena. El siguiente paso fue construir una corriente propia junto a Álvarez que sirviese como nexo de unión entre las diferentes sensibilidades de Podemos. Pero el empeño de Iglesias y Errejón por enfrentarse el uno al otro ha terminado por rendir a dos de los dirigentes más respetados por la militancia. "Pensamos que son los equipos más fuertes los que están actuando de espaldas a la voluntad de diálogo y acuerdo, voluntad que es compartida por la gran mayoría de las personas inscritas en Podemos", lamentan en su carta.

Las dimisiones llegan tres horas antes de que se cumpla el plazo para presentar las candidaturas a Vistalegre II. El acuerdo no solo ha resultado imposible sino que Iglesias y Errejón se encuentran más enfrentados que nunca, como demostró su discusión de ayer en el pleno del Congreso. Serán las bases las que decidan ahora quién de los dos se hace con el control del partido.