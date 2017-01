Interior anuncia una investigación interna sobre la operación de los falsos yihadistas

La Dirección General de la Policía, por orden directa del Ministerio del Interior, ha decidido abrir una investigación interna sobre la actuación de la Brigada Provincial de Información de Madrid en la operación que el pasado 28 de diciembre acabó con la detención de dos supuestos yihadistas y que este miércoles fueron puestos en libertad por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras constatar que todo el operativo fue fruto de un montaje de un confidente.

más información Libres dos detenidos por yihadismo al ser víctimas de un montaje policial

Según Interior, la dirección del cuerpo “va a estudiar la investigación realizada por la Brigada Provincial de Información de Madrid una vez conocido el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que ordena la puesta en libertad de las dos personas”.

El Ministerio del Interior sostiene que “este hecho demuestra el normal funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, en cuyo marco se desarrolla la actuación policial”.

“La Policía Nacional viene desarrollando, con un acreditado reconocimiento internacional, una extraordinaria y eficaz labor en la lucha contra el terrorismo yihadista con el fin de garantizar la seguridad y la libertad de los españoles”, ha recordado el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido.

El magistrado Pedraz dejó en libertad a los dos jóvenes detenidos tras constatar que todo fue una invención de un confidente y de que la Brigada de Información pudo forzar la operación a pesar de saber de que no había datos contrastados que avalaran que los arrestados efectivamente pertenecían a un célula yihadista.

Zoido valora el esfuerzo antiterrorista

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido el "trabajo incansable" de la Policía Nacional contra el terrorismo yihadista, un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dejara en libertad a dos detenidos el 28 de diciembre al considerar que "no hay dato alguno" que avale su actividad terrorista.

Las palabras del ministro coinciden con el anuncio de la Dirección General de la Policía de que estudiará la investigación de la Brigada Provincial de Información de Madrid.

En declaraciones a la prensa la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, donde ha felicitado a los efectivos que han actuado en el reciente temporal, Zoido ha dicho que se trata de "una actuación singular y particular se está analizando, y una vez que la Policía Nacional llegue a conclusiones se las haremos saber a todos".

Preguntado por algunos pormenores del caso, como el no interrogatorio a dos agentes, ha respondido que no suele entrar a valorar "esos detalles".

"Hay unas diligencias que se llevan al juzgado, el juez instruye la causa y dicta resolución y los demás debemos respetar la división de poderes y el Estado de Derecho", ha apuntado antes de agregar: "A quien se interroga o no, no es misión mía y no voy a cometer el atrevimiento de entrar a valorarlo".

Ha relatado que la decisión del juez se produce porque, según el criterio del magistrado, "se habían desvanecido los indicios que habían dado lugar a la incoación del procedimiento y a las medidas que acordó (el juez) y que dio lugar al ingreso en prisión de los dos presuntos yihadistas".

Zoido ha resaltado el "trabajo incansable" tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, con unos objetivos alcanzados "que no tienen parangón en las policías europeas".