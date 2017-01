Rajoy reduce la presión sobre el PSOE en la negociación presupuestaria

En plena negociación presupuestaria, Mariano Rajoy ha rebajado la presión sobre el PSOE. Después de que el ministro de Hacienda condicionara el envío de las Cuentas al Congreso a tener la garantía de que saldrán adelante, el presidente ha reconocido que el proyecto podría ser aprobado sin el entendimiento con los socialistas. “Hay que entender las posiciones la situación de cada uno y desde luego respetar su voluntad", ha suavizado.

Pese a todo, el jefe del Ejecutivo sostiene que se establecerán contactos con el PSOE y el PNV, y ha desvelado que "hay avanzadas conversaciones" con Ciudadanos y Coalición Canaria. La urgencia que el Gobierno tenía hace unos meses parece haberse calmado tras el pacto de finales de año con la segunda fuerza política. "Es muy importante que ya tengamos el techo de gasto y transmitamos el mensaje de que somos serios y que España va a cumplir sus compromisos con la UE", ha puesto en valor Rajoy en el Foro ABC.

Los lazos tejidos en los últimos meses y los primeros acuerdos alimentan, además, la confianza del presidente, que no renuncia a su aspiración de culminar cuatro años de mandato y rechaza tener voluntad alguna de "adelantar" las elecciones. "Se está abriendo en la vida pública española un horizonte esperanzador y tranquilizador, un horizonte de confianza", ha celebrado. Y en ese contexto ha desterrado medidas polémicas como el copago farmacéutico "en esta legislatura".

"Gracias por no insistir"

Su diagnóstico no encaja, desde luego, con el expuesto por José María Aznar tan sólo 24 horas antes. Una intervención cargada de reproche político a la que Rajoy no ha querido referirse. "Gracias por no insistir", ha contestado a la primera pregunta sobre el expresidente.

El jefe del Ejecutivo ha renunciado así a ahondar en el relato de las "tres brechas", la social, la política y la territorial, sobre las que alertaba Aznar. Acerca de Cataluña, simplemente ha reiterado la necesidad de que la Generalitat cumpla siempre la ley y ha desdeñado la visita de Carles Puigdemont a Bruselas este martes. El PP lleva días denunciando que el viaje del presidente autonómico al Parlamento Europeo no es "institucional" y que la suya será sólo una charla "a título particular" en una sala alquilada por tres eurodiputados. "Le han dado el trato que se merecía", ha liquidado Rajoy.