La esposa de Bárcenas: «Todo lo que hace mi marido me parece bien»

"Puede ser una estupidez, pero todo lo que hace mi marido me parece bien". Rosalía Iglesisas, esposa del extesorero nacional del Partido Popular Luis Bárcenas, ha respondido a su abogada en el juicio por la primera época del 'caso Gürtel' (1999-2005) que los cuadros que le regaló y otras actividades en las que aparece su rúbrica le parecen correctas. "Tengo una confianza total y absoluta hacia él", ha asegurado.

Iglesias, que se enfrenta a una petición fiscal de 24 años y un mes de prisión como supuesta autora y cooperadora en los delitos de Bárcenas, ha declarado que "no conocía" que su marido tuviera cuentas en Suiza -la primera data de 1987- y que las cinco veces en que viajó a Ginebra no supo qué hacía cuando iban a los bancos, a los que accedían en coche por el garaje. "Me decía que tenía una reunión y yo esperaba en la sala de espera", ha dicho.

La acusada, de forma previa, ha anunciado al tribunal de la Audiencia Nacional que solo contestaría a las preguntas de su abogada, tras lo que la fiscal ha consignado las cuestiones que tenía previsto plantearle en su interrogatorio.

La Fiscalía Anticorrupción le acusa de ayudar al extesorero nacional del PP a ocultar las comisiones ilegales que supuestamente recibió por intermediar en adjudicaciones públicas, a través de facturas y contratos ficticios, de sociedades pantalla y de cuentas en Suiza.

De hecho, Iglesias era titular de una cuenta en el país helvético y trató de justificar con un documento falsificado un ingreso de 560.000 euros en su cuenta de Caja Madrid en 2006 como ganancias procedentes de la compra-venta de cuadros. "No tenía constrancia de esa cuenta hasta que comenzó la investigación", ha declarado.

Durante la declaración de Bárcenas en el juicio, que se prolongó más de 16 horas entre lunes, martes y miércoles de la pasada semana, el extesorero nacional quiso dejar a su mujer totalmente al margen de sus negocios.

"A mi mujer no le interesan estos temas: no le interesan, no le han interesado nunca y siguen sin interesarle", indicó después de afirmar que con ella no hablaba de trabajo porque su función se limitaba a "llevar la casa".