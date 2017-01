Erkoreka cree que Rajoy solo busca «obtener una foto» con la Conferencia de Presidentes

Mientras Mariano Rajoy y 15 líderes autonómicos iniciaban esta mañana en el Senado la esperada Conferencia de Presidentes, Iñigo Urkullu no alteraba su agenda habitual y mantenía en Vitoria el Consejo de Gobierno semanal junto a su Gabinete. El lehendakari y el president Puigdemont han sido los dos únicos mandatarios territoriales que no han asistido del cónclave, una decisión que el líder jeltzale tomó hace semanas y en la que hoy se ha reafirmado por boca de su portavoz, Josu Erkoreka. «El lehendakari mantiene la misma opinión. No ha cambiado en nada. De hecho, conocido el orden del día de la reunión, se ha podido comprobar que no se ha perdido nada por no estar», ha asegurado esta mañana Erkoreka.

Urkullu cree que la cita de esta mañana, más que un «conferencia de presidentes, es una conferencia de conferencias sectoriales», por lo que su ausencia «no ha alterado la agenda pública ni ha impedido su celebración». «Solo ha servido para que alguien obtenga una foto», ha criticado Erkoreka en referencia Mariano Rajoy.

Lo que el portavoz del Ejecutivo sí ha admitido es que en el seno del gabinete Urkullu «no hay una opinión unánime» sobre la no asistencia del lehendakari a la reunión de esta mañana en el Senado. Se da por hecho que los tres consejeros del PSE que integran el Gobierno vasco no han compartido la decisión del líder del PNV. «Pero era una decisión que le correspondía exclusivamente a él y él lo decidió así», ha aclarado Erkoreka, quien ha desvelado que aún no hay fecha para la anunciada reunión entre Rajoy y Urkullu en La Moncloa.