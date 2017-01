Cospedal pide «perdón en nombre del Estado» a las víctimas del Yak-42

Hasta cuatro veces ha dicho la palabra. "No tengo ningún problema en pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad la responsabilidad del Estado. Lo reitero y lo hago de corazón". María Dolores de Cospedal, dos horas después de comenzar su intervención en el Congreso, ha pronunciado 'perdón', la palabra que le exigían insistentemente los grupos de oposición. La sala ha irrumpido en un aplauso. Eso sí, la ministra, que ha dicho que su "soberbia" no le impedía pedir disculpas, no ha admitido culpa del Ministerio de Defensa que dirigía Federico Trillo en el siniestro del Yak-42.

La ministra de Defensa ha indicado que transcurridos casi 14 años del "trágico acontecimiento" el Ministerio de Defensa cambia de opinión y reconoce la responsabilidad objetiva del Estado. Es una cuestión "importante y de reconocimiento y no tengo ningún problema en pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad la responsabilidad del Estado a los familiares y lo hago de corazón", ha dicho Cospedal.

En su comparecencia Cospedal ha reconocido la responsabilidad del Estado en el accidente del Yak-42 y ha avanzado que emitirá una resolución que espera "mitigue al menos una parte del dolor", porque "las víctimas lo merecen, las familias lo necesitan y la sociedad nos lo pide -ha añadido-". "Tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas, soldados españoles, que fallecieron en la tragedia del Yak 42 y pedir un justo y digno reconocimiento para ellas y sus familias", ha asegurado Cospedal. La responsable de la cartera de Defensa también ha pedido disculpas "por los errores en la identificación".

Una exigencia

Durante dos horas, la oposición en pleno ha coincidido en exigir a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que pida perdón. Durante su intervención ante la Comisión de Defensa, Cospedal ha reiterado que "asume" como propias las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente y que fija la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Defensa, entonces dirigido por Federico Trillo. Sin embargo, la ministra ha dejado claro que el Gobierno sigue sin ver culpa en la figura del exembajador.

El PP asegura que Rajoy ya pidió perdón a las víctimas en 2009 El PP ha subrayado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya pidió perdón en 2009 a las familias de las víctimas del accidente del Yakovlev en un programa de televisión de máxima audiencia de televisión. Así lo ha recordado el portavoz 'popular' de Defensa, Ricardo Tarno, en referencia a la intervención del presidente del PP, entonces en la oposición, en el programa 'Tengo una pregunta para usted' de TVE. En la comisión de Defensa y ante la ministra María Dolores de Cospedal, Tarno ha recordado que el 30 de junio de 2004 el propio Federico Trillo, tras abandonar el Gobierno, pidió perdón a las familias por su sufrimiento tras las condenas a los militares por los errores en las identificaciones. "Y también lo dijo Mariano Rajoy en televisión en 2009", ha añadido, precisando que en ambos casos las disculpas se produjeron "a título personal". En ese programa, recogido por Europa Press, Rajoy admitió a preguntas de un ciudadano que el accidente del Yakovlev 42 había sido "una situación terrible" y que se unía a la petición de perdón que había hecho Trillo al año del siniestro. Eso sí, el entonces jefe de la oposición quiso dejar claro que en aquel momento no había "ningún elemento de juicio" que dijera que Trillo había tenido "una responsabilidad en los fallos" y defendió que siguiera en política. "Por un error se puede dejar el cargo, pero no por eso va a quedar inhabilitado por los siglos de los siglos. Yo al menos, no lo veo así", apostilló. De hecho, Trillo continuó de diputado del PP con Rajoy en la oposición y en 2012, tras la vuelta de los 'populares' al Gobierno, el exministro fue nombrado embajador en el Reino Unido.

La titular de Defensa ha asegurado, siguiendo el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, que se va a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública porque "ésta no sólo acaba en la garantía de los principios y valores fundamentales de nuestro Estado democrático, sino que empieza en ellos". "Me gustaría que la resolución de este procedimiento Administrativo sea, por fin, elemento de sanación y mitigue al menos una parte del dolor. Las víctimas lo merecen, las familias lo necesitan, la sociedad nos lo pide", ha señalado la ministra durante el transcurso de su comparecencia.

A la sesión en el Congreso para explicar el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 asisten como público, tanto en la sala como en un espacio anexo, una treintena de representantes de la asociación de familias de las víctimas. Cospedal, nada más entrar en la Sala Constitucional, se ha dirigido directamente a saludar afectuosamente a los familiares de los fallecidos, acompañada del diputado del PP Rafael Hernando.

Esta responsabilidad patrimonial "encuentra su fundamento en una razón de solidaridad". De esta manera, Cospedal ha subrayado que la responsabilidad patrimonial de la Administración busca la reparación de lesiones antijurídicas sufridas con motivo del funcionamiento de los servicios públicos, “que el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar.

vídeo Los representantes de PSOE y Podemos, Antonio Hernando y Pablo Iglesias, en el Congreso. / Paco Campos (Efe) | Europa Press

El PSOE exige que Rajoy pida perdón

Tras la primera intervención de Cospedal ha llegado el turno del PSOE. Antonio Hernando, que ha dicho que tendría que ser el propio Mariano Rajoy el que debería pedir "solemnemente perdón" a las víctimas en el Congreso, ha centrado sus ataques en Federico Trillo y ha reprochado a la ministra que no haya nombrado ni una vez al exministro. Asimismo, Hernando ha culpado a Trillo de protagonizar un “capítulo vergonzante” de la historia de España, sobre todo por su “arrogancia insultante” ante las víctimas.

“La pervivencia de Trillo en las instituciones ha sido un agravio al Estado de Derecho. Gran oportunidad perdida para destituirle", ha afeado el portavoz socialista, que se ha quejado de que el Ejecutivo del PP siempre ha hecho una “defensa numantina de una actuación indefendible". "Esperaba que usted pidiera perdón", ha señalado Hernando dirigiéndose a Cospedal, ante quien ha reclamado la emisión de "una resolución de errores y mentiras y le ha recordado que Rajoy era vicepresidente primero cuando en 2013 se estrelló el Yak-42.

Rivera: «La dignidad pasa por pedir perdón»

El líder de Ciudadanos también se ha unido a la exigencia de que el Gobierno pida perdón por la tragedia ocurrida en 2014. "La dignidad pasa por pedir perdón. Nunca dejan de sorprender ustedes por su falta de humildad. Todos esperábamos que abriera esta comparecencia pidiendo perdón", ha dicho Albert Rivera, quien ha reprochado a la titular de Defensa que haya "perdido una oportunidad" para las disculpas. "La dignidad es de gente grande y la gente grande pide perdón cuando se equivoca", ha apuntando, antes de reiterar su exigencia. "Pedir perdón para dignificar a las víctimas, al Gobierno y a España", ha dicho. El perdón, ha explicado, serviría para "cerrar el círculo doloroso y eterno" del accidente del Yak-42.

"Defender a España no es solo hacerla con una bandera y la Constitución, que también; es saber estar a la altura y pedir perdón", ha señalado. "Me gustaría ver al presidente del Gobierno asumiendo ese informe del Consejo de Estado", ha afirmado.

Iglesias: «¿Va a pedir perdón?»

La misma exigencia de perdón por parte del Gobierno ha articulado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha planteado a Cospedal una batería de preguntas sobre la actuación del Ministerio de Defensa. "¿Va a pedir perdón? ¿Podemos esperar que Rajoy pida perdón?", ha cuestionado Iglesias, para reprochar que tanto el accidente como lo ocurrido desde entonces "involucra la dignidad de los familiares" de los 62 militares que perdieron la vida en 2003 en Turquía.

En su batería de preguntas, el secretario general de Podemos ha exigido asimismo a Cospedal que aclare si, tal y como afirmó el extesorero del PP Luis Bárcenas, se pagó con dinero de la 'caja B' del partido a los abogados de los militares acusados por el accidente.