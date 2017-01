Ertzainas piden al Gobierno vasco que no autorice actos donde ETA cometió atentados

Unos 200 ertzainas han participado esta tarde en Bilbao en una concentración en la que se ha reclamado al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco que no autorice actos a favor de los presos de ETA en los lugares donde la banda terrorista cometió atentados, como ocurrió el pasado día 7 de enero.

Bajo una intensa lluvia, la concentración se ha llevado a cabo junto a la explanada del Museo Guggenheim Bilbao, en la plaza José María Agirre, el ertzaina asesinado por ETA en este lugar en 1997, después de que la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat realizara el pasado día 7 un acto en este mismo punto y en el que se mencionó al asesino del agente, Eneko Gogeaskoetxea. En «repulsa» por este acto, el sindicato de la Ertzaintza Euspel, con el apoyo de Esan, ha convocado esta tarde una concentración en el mismo sitio, a la que, junto a cerca de 200 agentes, ha asistido la esposa del ertzaina asesinado.

«Que se permita a los que animan a los etarras el exigir la libertad de un asesino, exactamente en el mismo lugar en el que le pegó un tiro por la espalda a nuestro compañero, es una falta de respeto, quizás la peor de todas y la consideramos inaceptable», se ha subrayado en un manifiesto leído durante la concentración.

Han considerado que los ertzainas no gozan del respeto que merecen y han añadido: «En esa pérdida de respeto se encuentran los de siempre, que no han dejado de atacar a nuestra institución, a la que consideran su enemigo, pero ahora, además, nos encontramos con que quien nos debe defender frente a ellos, no lo hace».

«Desamparados e insultados»

Tras declarar que los agentes se sienten «desamparados, ofendidos e insultados», en el manifiesto señalan que, para evitar situaciones como la que ha conducido a actos como el de hoy, «bastaría con no autorizar concentraciones a favor de los presos de ETA en los puntos concretos recogidos en el denominado 'mapa de la memoria'».

En el texto leído se insiste en que los «responsables» de la Ertzaintza no están teniendo «respeto» hacia el colectivo y se indica que la concentración ha pretendido ser un «toque de atención» a quienes dirigen la Policía vasca. «Autorizar una concentración a favor de un terrorista condenado, en el mismo lugar en el que asesinó a uno de los nuestros, no es el camino. Esa no es la normalización que aceptamos, sencillamente porque no es normal. Es una aberración que solo se puede dar en un país como éste y que nosotros no podemos digerir», se agrega en el manifiesto.

Antes de la lectura del manifiesto, la esposa de Txema Agirre ha depositado un ramo de flores en el lugar donde fue tiroteado su marido. Después, los asistentes a la concentración han dejado velas en el mismo lugar. Además de ertzainas y de los familiares de Agirre, todos bajo paraguas a cubierto de la lluvia caída esta tarde en la capital vizcaína, al acto han asistido representantes del PP, como la secretaria general del País vasco, Nerea Llanos; el presidente en Bizkaia, Antón Damborenea, y los concejales bilbaínos Luis Eguíluz y Beatriz Marcos, así como el director del Centro de la Memoria para las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez.