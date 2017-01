Bono cree que Pedro Sánchez no puede volver porque «ha tenido dos derrotas electorales»

El exministro de Defensa socialista José Bono ha dicho que el ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez no puede volver a postularse para liderar el partido y que la presidenta andaluza, Susana Díaz, en cambio, sí que es "una líder" que puede "ser lo que quiera". Bono se ha pronunciado así en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la situación del PSOE. Concretamente, ha defendido que Sánchez no debe volver al partido porque ya ha tenido "dos derrotas electorales".

Sin embargo, el exministro ha asegurado que esto "no es una batalla contra él", sino que es un hecho objetivo que cada vez que se ha presentado el PSOE ha perdido votos. "Casi todos los candidatos del partido han tenido esa oportunidad y, en este caso, cada vez que se ha presentado hemos tenido menos votos", ha insistido.

Por otro lado, se ha mostrado partidario de Susana Díaz como una alternativa para liderar el PSOE: "Susana puede ser lo que quiera", ha dicho. Por esto, ha puesto en valor la figura de Susana Díaz porque, a su juicio, sí es "una líder". "La ves pasar y sabes que es una líder", ha remachado.

Sin embargo, ha dicho que "ella tiene que ser la que quiera" dar un paso adelante presentando su candidatura a liderar el PSOE. "Espero, en el mejor de los casos, que Susana Díaz no prive a los partidos de sus cualidades y de sus fuerzas, independientemente de lo que decidan los compañeros", ha concluido.

Además, ha destacado que Díaz esté gobernando en Andalucía "sin el chantaje que ha llevado a cabo Podemos con otros presidentes autonómicos". Así, ha criticado que la formación morada no es más que "una jaula de grillos" que "sometió a un chantaje" a varios presidentes autonómicos después de las elecciones diciéndoles que "les iban a echar" si no gobernaban con su abstención. "Díaz gobierna con el apoyo de Ciudadanos y esto es muy destacable", ha añadido.