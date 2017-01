Cospedal dice que hay «responsabilidad objetiva» de Defensa en el accidente del Yak

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha defendido hoy la decisión que ha tomado de admitir la "responsabilidad objetiva" que tuvo este departamento en el accidente del Yak-42 porque considera "importante" la "reparación moral" a las víctimas por esta tragedia.

En una entrevista en la COPE, Cospedal ha señalado que el dictamen del Consejo de Estado deja claro que "hay una relación entre el funcionamiento del Ministerio y la tragedia", lo cual es, ha apostillado, "bastante evidente", y por eso se ha tomado la decisión de cambiar la postura que hasta ahora había tenido este departamento que dirigía Federico Trillo en el momento del accidente.

En el accidente fallecieron 62 militares, de los que una veintena estaban destinados en la Base de Castrillo del Val, en Burgos. "Hay reparaciones que no son económicas", ha dicho Cospedal, quien ha señalado por otra parte que las reparaciones políticas de Trillo "hace ya mucho tiempo que se dilucidaron", ha recordado que el exministro fue absuelto por los tribunales y ha defendido por eso que pueda volver a su plaza de funcionario del Consejo de Estado si lo desea. Si no pudiera, ha añadido, sería "tremendo".

Comparece el lunes

Pastor sondeará a la Mesa sobre la comparecencia de Cospedal La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado este miércoles a la Mesa del Cámara y tiene intención de aprovechar esa cita para sondear a los grupos allí representados sobre la solicitud del PSOE de celebrar un Pleno extraordinario para que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, informe sobre las últimas novedades en relación con el accidente del Yakovlev 42 en 2003, en el que murieron 62 militares españoles. Tras conocerse el informe del Consejo de Estado que señala la responsabilidad del Ministerio de Defensa, que entonces dirigía Federico Trillo en aquel accidente aéreo, tanto el PSOE como Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana (ERC) solicitaron la comparecencia de Cospedal en la Comisión de Defensa, ante lo cual la ministra pidió acudir a la Cámara 'motu proprio'. Después, el PSOE decidió que esa comparecencia debía celebrarse en el Pleno del Congreso y no en la Comisión. A tal fin, y como enero es un mes inhábil según la Constitución, los socialistas registraron una solicitud para reunir a la Diputación Permanente y aprobar la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria para escuchar a Cospedal.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tiene previsto comparecer el próximo lunes ante la comisión del ramo del Congreso para informar de las decisiones que va a adoptar a raíz del dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al ministerio del accidente del Yakovlev 42.

Según han informado fuentes parlamentarias, la Comisión de Defensa se ha convocado a tal efecto para el próximo lunes a las diez de la mañana. La presencia de Cospedal en el Congreso ha sido exigida por toda la oposición y la propia ministra solicitó acudir a la Cámara para hablar de este asunto tras conocerse el informe del Consejo de Estado.

El PSOE tiene solicitado que Cospedal ofrezca explicaciones ante el Pleno de la Cámara, mientras que Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Compromís han pedido que sea el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien responda por este asunto en el hemiciclo.

«Admiten» el dictamen del Consejo de Estado

Por otro lado, la ministra ha dicho estar "sorprendida" por la noticia que hoy publica ABC según la cual el Ministerio del Interior, cuando era titular el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, dio 274.000 euros a la empresa contratista del Yak-42 cuatro años después del accidente, y ha señalado que "habrá que ver en concepto de qué" se hizo ese pago.

María Dolores de Cospedal ha explicado que su departamento ha decidido "admitir el dictamen" del Consejo de Estado a pesar de que dicho informe "no es vinculante", y Defensa podría no haber hecho "absolutamente nada" al respecto.

Ha considerado no obstante que habría sorprendido a todos que su departamento hubiese decidido "obviar" la "evidente" relación entre la gestión del Ministerio y el accidente de la que habla el informe.

Por eso, y por la necesaria reparación moral a las víctimas, ha defendido Cospedal su decisión, además de subrayar el compromiso que hizo ayer ante los familiares de hacer "todo lo posible" por encontrar la documentación relativa a las contrataciones que se hicieron en torno al avión, esté "dentro o fuera" del Ministerio.

Responsabilidad de José Bono

La ministra también ha confirmado que buscará, dentro y fuera del Ministerio, todos los documentos relacionados con la contratación de esos aviones. Eso sí, no ha aclarado si contactará con su predecesor socialista José Bono, que ha dicho que él no encontró nada.

Cospedal ha recordado que él mismo usó una expresión del tipo "romper un armario para llevarse documentación". "Él sabrá lo que se llevó, no debo hacer de intérprete de nadie y menos de esta persona", ha espetado. No obstante, cuando se le ha interpelado sobre si cree que se guarda algo, ha dicho que habrá que preguntárselo a él.

En cuanto a las palabras de Bono afirmando que vio papeles en los que se sugería que alguien pudo cobrar comisiones ilegales, ha replicado que "si es así debió ir a los tribunales cuando vio eso". Y ha añadido que no entiende que quienes fueron sus antecesores en el Ministerio, y no hicieron nada, ahora "reclamen cosas".

Catalá, sobre el perdón a las víctimas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido este miércoles en que el Gobierno no debe pedir perdón "por culpabilidad" en el accidente del Yak 42, en el que murieron 62 militares en mayo de 2003, pero ha añadido que "sí, tal vez, por no haber atendido adecuadamente" a los familiares de las víctimas.

En una entrevista en Onda Cero, Catalá ha señalado que tal vez se explicó mal cuando afirmó que el Gobierno no debe pedir perdón porque no hay culpa, aunque ha insistido en su argumento de que pedir perdón "está asociado al reconocimiento de culpa y aquí no ha habido culpa". "En ese sentido, no hay que pedir perdón porque no hay culpa, pero estar cercano a las víctimas, con reconocimiento y afecto, eso todo", ha añadido.

De hecho, ha subrayado que si las familias de las víctimas consideran que no han sido atendidas adecuadamente, tienen razón, puesto que ellas lo sienten así, de manera que eso "hay que corregirlo y mejorarlo".