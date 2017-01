Egibar dice que el PP «quiere entenderse con el PSOE, lo nuestro va después»

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha advertido que ve «complicado» el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del PP. «Los populares quieren entenderse con el PSOE, y al PNV nos está diciendo que lo nuestro va después». «El PP tiene que resolver la financiación de las autonomías, y está sometiendo al PSOE a presión porque los socialistas gobiernan en varias autonomías. Al PNV se nos está diciendo que lo primero es la financiación de las autonomías. Y todo lo demás queda postergado».

Claro que ese sí de los socialistas se antoja difícil: «El PSOE tiene una gran desventaja, que no puede dar un sí (a los presupuestos) en vísperas de su congreso». En ese caso de que diga no «todas las miradas se dirigirán al PNV, y el PNV no engaña. Si quieres acuerdos, las bases son la agenda vasca, presupuestos, pero también Cupo, paz y convivencia», ha enumerado Egibar.

Y ha hecho una advertencia: «Que nadie se llame a engaño. Si el PSOE no entra a la negociación y el PP va a pretender arrancar el sí del PNV por quitar unos recursos o prometer por sexta vez el soterramiento del tren en una ciudad, no va a haber arreglo».

«Postureo y victimismo»

El portavoz del PNV ha insistiendo en la dificultad de entenderse con los populares. «Rajoy no ha necesitado para nada al PNV durante cuatro años. Ahora se ha encontrado con la soledad, y cuando un partido solo funciona en estado de necesidad la negociación suele ser muy complicada».

Sus palabras han encontrado respuesta en el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Semper, quien ha dicho que estos días «asistimos a dos planos: uno es las declaraciones de postureo y victimismo del PNV y otro, la realidad. Está habiendo una negociación sobre los Presupuestos Generales, en Madrid se está hablando. Hay una relación de normalidad entre dos instituciones que a veces discrepan y otras acuerdan». Finalmente el dirigente del PP ha pedido «destensar las relaciones» entre los dos gobiernos.