Un siglo de memoria en la guerra, campos de concentración y represión franquista

«Nunca he pegado un tiro. Yo era el teléfono viviente», explica Luis Ortiz Alfau. Su vida es un pedacito de historia, cien años que resumen algunos de los acontecimientos más importantes y dramáticos. Sus tareas durante la guerra fueron ser mensajero en una época en la que las comunicaciones eran más que complicadas -«corría más riesgo que los que estaban en las trincheras»- y encargarse de escribir a máquina las palabras de los comandantes. Las anécdotas incontables de este bilbaíno centenario están recogidas en un libro escrito por el periodista Ander Izagirre, el primero que publica el Instituto Gogora.

La biografía, que puede conseguirse en Elkar o en la web del Gobierno vasco, narra la historia del siglo XX a través de la vida de Ortiz Alfau. «Pensé que iba a ser algo fácil, que estaríamos charlando tranquilos en su casa con un caldo calentito. Pero para nada. Su energía nos llevó a muchos sitios», comenta Izagirre. El periodista lo acompañó en algunas de las actividades que ocupan su día a día. Pese a contar cien años de edad, acude con el antropólogo forense Paco Etxeberria a algunas exhumaciones, acude a actos de memoria y da charlas en las que cuenta sus vivencias y sus ansias de que se haga justicia. «No es una simple sucesión de batallitas. Tiene importancia hoy en día y la imagen que ahora vemos de los refugiados sirios a él le resulta muy conocida», aclara el autor de su biografía.

«Tremendamente feliz»

«Estuve en la universidad de Deusto. Algunos me preguntan qué carrera estudié, pero estuve preso», recuerda Ortiz Alfau con una sonrisa irónica. Consciente de la importancia de mantener vivo su relato, no tiene ningún reparo en contar su historia incluso en la entrega que el programa 'Salvados' de Jordi Évole dedicó a los esclavos del franquismo. «Ha vivido episodios muy tristes, un reconocimiento tardío y sigue luchando por la recuperación de la memoria histórica. Por eso su biografía está pensaba especialmente para los más jóvenes, para que conozcan lo ocurrido», indica Aintzane Ezenarro, directora de Gogora.

«A raíz de empezar a contar mi historia he hecho muchas amistades», reconoce orgulloso el protagonista de la biografía. Los años no le pesan. «Soy tremendamente feliz porque lo que hago me llena de vida».