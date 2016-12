Medias verdades, mentirijillas y bulos 3.0

El postureo ha llegado al diccionario. La Real Academia de la Lengua no ha aceptado todavía la palabra, pero ya empieza a ser de uso cotidiano: 'posverdad', y no 'post-verdad', según las recomendaciones académicas. Es decir, la mentira de siempre en versión 3.0. Con un peligro añadido, la velocidad de propagación y la capacidad para llegar a más gente, porque el vehículo son las redes sociales, veloces e infinitas.

Los críticos de Donald Trump alegan que el líder republicano ha llegado a la Casa Blanca gracias a una campaña que ha priorizado el bulo directo al corazón frente a la realidad aséptica que apela a la cabeza. Y este fin de semana a punto ha estado de generarse un conflicto entre Pakistán e Israel cuando una web de noticias falsas atribuyó a un ex ministro israelí una declaración en la que amenazaba a Pakistán con un «ataque nuclear» si entraban en Siria. Las autoridades paquistanís, sin saber que era un bulo, reaccionaron devolviéndoles la amenaza: 'Israel olvida que Pakistán es también una potencia nuclear'.

Este caso da idea de hasta dónde pueden llegar las consecuencias de las 'fake news', las noticias falsas que se difunden intencionadamente en la red. Los internautas, tan sobreinformados como estamos, nos estamos quedando también indefensos ante estos bulos, incapaces de separar el grano de la paja, de diferenciar entre la mentira y la verdad. «Hay un exceso de ruido, una saturación de información a través de las redes sociales. Gracias a internet tenemos acceso a todo pero no sabemos cuánto de lo que nos llega es real o falso», advierte Guillermo Fouce, psicólogo.

Y recupera una frase hecha: 'No dejes que la realidad te estropee un buen titular'. Pero, ¿cómo hacer creíble un titular así? Pues generando previamente un estado de opinión favorable. «Imaginemos que queremos crear un estado de miedo. Y hablamos del ántrax, que no mató a nadie pero asustaba, del efecto 2000 que nunca sucedió, de la gripe aviar... En ese contexto lanzas un rumor y la gente se lo cree», defiende Fouce.

Un ejemplo más cercano y doméstico: la lotería de Navidad. ¿A que nos quedamos decepcionados cuando supimos que, otro año más, no nos había tocado? ¿A que de verdad creíamos que nos podía tocar? Si lo pensáramos friamente habríamos concluido que era prácticamente imposible, que entran 100.000 números en el bombo y llevábamos, ¿tres, cuatro, cinco...veinte? Lo raro es que nos hubiera tocado, así que, ¿por qué creemos lo contrario? Pues porque nos lo han hecho creer así. «Toda la publicidad en torno al Gordo lleva eslóganes del tipo '¿Y si toca?', y sacan historias de gente a la que le ha tocado y cuenta cómo le ha cambiado la vida. En todo eso hay una parte de realidad, porque efectivamente a alguien le toca cada año, pero de ahí a creer que nos pueda tocar a nosotros... De hecho, no le toca a casi nadie, pero es más potente el run run de que te puede tocar que la propia realidad. Y es más potente porque hay intereses en que así sea». Intereses que en este caso se mezclan con la superstición, algo así como avivar la llama con gasolina.

«Frivolización de la verdad»

El coche de Rufián

Las medias verdades o mentiras a secas, que ahora responden al nombre «académico y petulante» de 'posverdad', alerta Teodroro León Gross, son ya una dinámica habitual en política. Hay ejemplos a docenas. Como el de Gabriel Rufián, líder de ERC, al que los socialistas acusaron hace un mes en el Congreso de usar coche oficial pese a su partido había renunciado a él. Le mostraron incluso un vídeo y Rufián negó ser el que aparecía en las imágenes. No solo eso: «Le dije a Miguel Ángel Heredia, parlamentario del PSOE,: 'No soy yo, lo sabes'. Y él me respondió: 'Ya lo sé, pero no te vas a ir de rositas después de lo que dijiste el otro día, donde las dan, las toman'», en referencia a las graves acusaciones que el portavoz de ERC lanzó contra las filas socialistas cuando permitieron la investidura de Rajoy. Un caso claro de que alguien mentía. Y también mentía Donald Trump cuando habló de expulsar a millones de inmigrantes. «Él suelta lo de los once millones de extranjeros porque sabe que tiene una clientela que está sufriendo especialmente el paro y la desestructuración y que está dispuesta a comprar el mensaje de la xenofobia», advierte León Gross. Que luego no lo haga da igual. El efecto ya está logrado, el voto atraído.