Otegi: «He hablado con víctimas de ETA y es una experiencia dura»

Arnaldo Otegi aseguró ayer que ha hablado con víctimas de ETA, aunque no en público, e insistió en que «hay que hablar menos de las víctimas y más con ellas». «Yo estoy absolutamente convencido, porque ésa es la experiencia personal que tengo, de que la clase política se pone unos límites que las propias víctimas no ponen. Cuando tú hablas con las víctimas, no ponen esos niveles de exigencia», apuntó el secretario general de Sortu.

Otegi reconoció que las entrevistas que ha mantenido con víctimas han sido «duras porque la gente ha perdido a su padre, a su compañero, a su compañera...». «Sobre todo, tratan de explicar cómo vivieron ellos esas circunstancias y cómo nos percibieron a nosotros. Es una experiencia muy dura, en la que, además, por mucho que se hable de reparación, hay cosas que no tienen reparación posible porque la muerte de una persona no tiene reparación posible», admitió.

Arsenales controlados

En este contexto, Otegi señaló que él ha tratado de explicarles que, «en muchas ocasiones», no estuvieron «a la altura de las circunstancias» desde la izquierda abertzale. «Y ellos agradecen que les escuchen. Y yo después suelo hacer una petición: ¿qué crees que deberíamos hacer para que esto se solucione o se supere en términos constructivos?», indicó. «Y las cosas que me dicen las víctimas y las que dice la clase política tienen poquito que ver», puntualizó Otegi en ETB, donde también se refirió a la operación que acabó con la detención de cinco personas en el País Vasco francés mientras inutilizaban parte del arsenal de ETA. Otegi se mostró convencido de que «el Estado no tiene ningún interés» en que la banda se desarme. «Es más, sigue controlando probablemente arsenales que no levanta, en términos de operación policial, porque le interesa que alguien vaya para volverle a detener».