El Gobierno vasco cree «una buena noticia» la puesta en libertad de los detenidos en Francia

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha opinado que «la puesta en libertad de los detenidos en Luhuso (Francia) es una buena noticia» y ha considerado que el juez del caso ha apreciado que no había intención en los arrestados de cometer delito. En una entrevista en Radio Euskadi, Erkoreka ha valorado la decisión del juez antiterrorista de dejar en libertad a los cinco franceses detenidos el pasado viernes junto a un depósito de armas de ETA en el País Vasco francés.

«Hay una opinión generalizada en la sociedad vasca de que la voluntad de esas personas en absoluto consistía en cometer delitos», ni en «participar en una trama terrorista encaminada a la perpetración de atentados, sino tan solo colaborar al desarme de ETA», ha reflexionado.

Erkoreka ha manifestado su convicción personal de que la intención de los cinco detenidos era favorecer el desarme de la banda y ha afirmado que «las primeras pesquisas del juez también apuntan en esa dirección», por lo que ha calificado como «positiva» esa correspondencia entre lo que opina la sociedad y la resolución judicial.

Según ha afirmado, de cara al proceso de desarme de ETA, el Gobierno vasco mantiene «vigente» la oferta que hizo en 2014 «que busca un desarme completo, ordenado y verificable» y que, ha recordado, «fue desdeñada por ETA».

«Somos gente que quiere cambiar las cosas»

La esposa de Michel Bergougnan, uno de los cinco detenidos en la operación policial de Luhuso (Francia), ha dicho que «no son terroristas», sino «gente que quiere que cambien las cosas» y personas «que quieren una paz duradera», y ha asegurado que «después de Luhuso habrá otra situación, no podemos ir atrás».

Michel Berhocoirigoin, Jean-Noël Etcheverry, Betrice Molle, Michel Bergougnan y Stéphane Etchegaray, detenidos este pasado viernes en una operación policial desarrollada por la Guardia Civil, en colaboración con la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), que ha permitido desmantelar un arsenal de ETA en el sur de Francia, han quedado en libertad bajo control judicial, y el juez les imputa un delito por tenencia y transporte de armas y explosivos.

En la estación de Baiona, donde este miércoles han llegado Michel Berhocoirigoin, expresidente de la Cámara Agraria de Iparralde, y Michel Bergougnan, viticultor en Baigorri, las esposa de este último, Juliete, ha dicho sentir «alivio» y ha asegurado, en declaraciones a Radio Euskadi, que están «muy contentos» porque no se les imputa delito de terrorismo.

«No son terroristas, eso ha dicho el juez, son gente que quiere que cambien las cosas aquí y cambiarán», ha afirmado, para asegurar que «antes de Luhuso había una situación, y, después de Luhuso, habrá otra situación, no podemos ir atrás».

Reacción social «tremenda»

Tras afirmar que la imputación por tenencia y transporte de armas y explosivos «es algo grave», ha dicho que la gente «tiene que movilizarse». No obstante, ha insistido en que «por lo menos no se les imputa pertenencia a banda armada». «Ya sabíamos que son gente que ha hecho muchas cosas en el País vasco en Iparralde, son gente muy diferente pero que quieren lo mismo, una paz duradera, que permanezca, no una paz de unos años y otra vez violencia, porque están en contra de la violencia», ha manifestado.

Asimismo, ha asegurado que la reacción social tras las detenciones «fue tremenda» y ha destacado que «hemos visto en las calles gente que en su vida se había manifestado, lo que es eso es muy importante». «Hay gente tan sorprendida por las detenciones que vino por primera vez, eso es importante, y es importante que la gente siga», ha insistido.