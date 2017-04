Planes para el finde: The Dictators NYC y Subida a Estíbaliz

El próximo sábado tiene lugar “el Amasado Tradicional” en Artziniega Museoa. Esta actividad consiste en dar a conocer el proceso de elaboración del pan y de sus derivados tal y como se hacía antiguamente en los caseríos. Para ello se realiza una demostración del proceso de elaboración del pan en la sala del Museo dedicada al caserío y un taller para experimentar lo visto en la demostración.

La actividad comenzará a partir de las 11:30 de la mañana, agrupando a los niños y niñas que se acerquen a Artziniega Museoa para hacerles una demostración exclusiva en la sala del Museo dedicada al caserío. En esa demostración aparte del proceso de elaboración del pan, se podrá ver distintas personas elaborando varios productos derivados del pan.

Seguidamente, comenzará el taller en el que realizarán un torto llevando a cabo lo explicado. En el tiempo en el que estos se hornean, los niños y niñas podrán ver el proceso del trigo y la elaboración de harina en la sala del Museo dedicada a ello.

Esta actividad es gratuita al igual que la exposición de Máquinas de Coser Antiguas de la colección Luis de Pedro que puede visitarse en la sala de exposiciones en horario de Museo.

Rapsusklei

Concierto. Una de las figuras más importantes del rap en español presentará su nuevo trabajo, 'Origami' (Eterno Miusik, 2016), y repasará todos sus clásicos.

El viernes a las 21:30 en la Jimmy Jazz

Binky Griptite and The Silverbacks y Shirley Davis

Concierto. Lleva grabando y girando por el mundo desde hace casi 20 años y ha participado en discos con grandes artistas, como Amy Winehouse, Lily Allen, Mark Ronson, Janet Jackson, además de colaborar con James Junter, The Impressions, Antibalas y Lee Fields, leyenda del deep funk.

El viernes a las 22:00 en Hell Dorado

“Amasado Tradicional”

Esta actividad para niños y niñas consiste en dar a conocer el proceso de elaboración del pan y de sus derivados tal y como se hacía antiguamente en los caseríos

El sábado a las 11:30 en Artziniega Museoa

Alos Quartet

Concierto. El cuarteto de cuerda Alos Quartet presentará los temas de su último disco, 'Garden', acompañado por la formación local Oketa Alai Dantza Taldea.

El sábado alas 19:00 en la sala Zigoitia

Ordago Folk

Concierto. El quinteto de Zuia presenta su primer trabajo discográfico, 'Lakrinkron', con 15 canciones fuertemente enraizadas en la música tradicional vasca

El sábado a las 20:00 en Taberna Sonora

'Esto no es rock radical vasco 2'

Cocierto. un espectáculo de homenaje a grupos vascos de los 80 y 90. Tocarán tres bandas tributo en activo Zona Especial Norte (R.I.P.), Pakean Utzi Arte (Hertzainak) y Picadura (Barricada).

El sábado a las 20:30 en la Jimmy jazz

The Dictators NYC

Concierto. Una nueva oportunidad de disfrutar de canciones legendarias como 'New York, New York', 'Baby Let’s Twist', 'Loyola' o 'Science Gone Too Far'.

El sábado a las 22:00 en Hell Dorado

Subida a Estíbaliz

Carrera de 15km desde Vitoria al Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz

El domingo a las 10:30 en Armentia