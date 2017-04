Planes para la Semana Santa gasteiztarra

¿Llega la Semana Santa y no tienes planes? ¿No te puedes ir a la playa? ¿Te quedas en Vitoria y no sabes qué hacer? No desesperes. Aunque pienses que ya tienes vistos todos los rincones de la ciudad, seguramente te quede algo por descubrir y puedas aprovechar estos días para hacerlo. Aquí te proponemos algunas actividades para disfrutar de la Green Capital.

Actos religiosos (Vitoria)

Jueves Santo, 13 abril

20:30 horas

Procesión del Silencio. Inicio y final, en la Iglesia de Nuestra Señora Madre de los Desamparados.

Recorrido: Plaza Desamparadas, Paz, Postas, Plaza de la Virgen Blanca, Mateo de Moraza, Olaguibel, Fueros, Postas, Paz y Plaza Desamparadas.

Viernes Santo, 14 abril

20:30 horas

Procesión del Santo Entierro

Recorrido: Santa María, Plaza Santa María y Fray Zacarías Martínez

Domingo de Resurrección, 16 abril

12:00 horas

Misa Pontifical en la Catedral Nueva (María Inmaculada)

Actos Religiosos (Álava)

Amurrio

Viernes Santo: 8:00 Procesión del silencio. 11:00 Vía Crucis. 19:30: Pregón y Sermón del Desenclavo. 21:00 Procesión del Santo Entierro

Moreda

Domingo Santo: 13:30 La Quema de los Judas

Laguardia

Iglesia de San Juan Bautista

Jueves Santo: 21:00h Procesión

Viernes Santo: 21:00h Descendimiento de Cristo y procesión.

Samaniego

Domingo Santo: El Juicio a Judas

Feria de Artesanía de Primavera Lan Berri

Organizada por Artisau en colaboración con el Ayuntamiento, Lan Berri visibilizará el trabajo de oficios artesanales con la venta de productos elaborados por artesanos locales.

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 en la plaza de los Celedones de Oro

The Exploited, The Casualties, Code Red y Clowns

Conciertos. Jornada de punk con la actuación de cuatro bandas.

El sábado a las 19:30 en la Jimmy Jazz