Planes para el finde: Teatro, conciertos y carreras solidarias

Entre tiendas canadienses y cuidadas extensiones de césped hay todo un jardín de emociones. Las sembró en tan sólo dos semanas Gaetano Donizetti, allá por 1832. Pero han sido los alaveses de Arké quienes han tomado de la mano al enamorado Nemorino, a la frívola Adina y al charlatán Dulcamara –sin dejar atrás al sargento Belcore y a la joven Giannetta– para traerlos hasta el siglo XXI. Es "El elixir de amor", todo un gran reserva con la vivacidad afrutada de lo contemporáneo, que se sirve hoy y mañana a las 20.30 horas.

Las claves para dar una personalidad visual al elixir parten "del espacio en el que ocurre la ficción. El juego teatral que se plantea es que la acción ocurre en un cámping: hay que ponerlo en escena dentro de las dimensiones del Teatro Principal, que son limitadas para un elenco tan amplio, entre orquesta, coro y solistas". La mirada de Larreina ha buscado "crear una perspectiva, una profundidad, de forma que el plano horizontal con las tiendas se dobla y se eleva", describe. Y apunta que "hay unos elementos verticales que vienen a darnos la idea del bosque que rodea a este espacio".

La iluminación de Javier Ulla completa este aspecto. En otro, el "look" de Dulcamara, el productor José Ruiz de Azúa lo ha tenido fácil: es un motero, como el bajo Mikel Zabala, que ha aportado una cazadora de cuero o el casco con el que pilota su Triumph. "Cuando Iker me propuso hacer el personaje, me lo pensé, porque tiene tela y nunca lo había cantado. Y repetir con compañeros de "La flauta mágica" y con Miren, que no estuvo pero es amiga desde hace muchos años, me apeteció muchísimo".

Dar vida al pícaro vendedor del elixir "es goloso, muy divertido. Da mucho juego a nivel teatral, pero vocalmente se mueve en una tesitura no cómoda para un bajo. Además, tiene un montón de texto y hace un canto silabato que es como una especie de trabalenguas a toda velocidad", describe Zabala.

La cata para las familias tendrá lugar en el mismo teatro, pero a partir de las 18.00 horas y con una composición especial para preparar los paladares de futuros conocedores.

'L'elisir d'amore'

Concierto. Tras 'El caserío 2.0' y 'La flauta mágica', Arké vuelve con un nuevo título multidisciplinar, 'L'elisir d'amore', de G. Donizetti, una de las más encantadoras joyas de la ópera cómica del siglo XIX.

El viernes y sábado a las 20:30 en el Teatro Principal

Izaki Gardenak

Concierto. Será el final de la gira de presentación por salas de su segundo largo, 'Aurri gara'

El viernes a las 21:00 en la Jimmy Jazz

Mucho

Concierto. El grupo, formado por exmiembros de Sunday Drivers y Underwater Tea Party, presenta su tercer álbum, 'Pidiendo en las puertas del infierno'

El viernes a las 21:30 en Le Coup

Kaze

Concierto. En esta ocasión, acompañado de sus amigos Beto y DJ Figu, presentará 'No encajes', su primer disco en formato físico, grabado y producido por él mismo en su propio estudio de sonido.

El viernes a las 21:30 en Gora Project

Otus e Ian Mason

Concierto. Otus es el proyecto personal de Juan, vocalista de Aathma. Folk oscuro que abraza lisérgicos efectos de guitarra y que lo mismo recuerda a Johnny Cash que a modernos profetas como Steve Von Till o Scott Kelly. Viene presentando su debut, 'Death Throes'.

El sábado a las 14:00 en Herre 74

'Euskal musikaren benetako istorioa'

Teatro. Ez Dok Hiru vuelve a los escenarios para hacer un repaso irónico, absurdo y divertido del imaginario musical del País Vasco.

El sábado a las 19:00 en la sala Harresi

'Frida Kahlo, viva la vida'

Teatro. Ella, el personaje, es Frida Kahlo. Ella es quien, en el tiempo que media entre su despertar y su vuelta a la inconsciencia, vive una ensoñación, una fiesta, en la que nos convierte en sus invitados.

El sábado a las 20:00 en Amurrio Antzokia

Antonia Contreras

Concierto. Su amplio arco melódico le ha posibilitado convertirse en una cantaora larga, capaz de acercarse a los palos del flamenco de los viejos maestros

El sábado las 20:30 en el Centro Cívico Hegoalde

'Hot Water'

Teatro. Somos mayoritariamente agua. Cuando ésta se calienta lo suficiente, la presión de nuestro cuerpo puede hacer que explotemos como si de una caldera se tratase.

El sábado a las 21:00 en Sala Montreska

Lendakaris Muertos

Concierto. Los pamploneses presentan su quinto disco, 'Cicatriz en la Matrix', más punk rock satírico que nunca

El sábado a las 21:00 en la Jimmy Jazz

Tomasito

Concierto. Presenta su primer disco de grandes éxitos, 'Ciudadano gitano', una reunión de quince canciones que repasan su carrera como cantante y bailarín

El sábado a las 21:30 en Le Coup

Carrera solidaria por las mujeres valientes

El total del dinero obtenido con las inscripciones se destinará a proyectos en favor de las mujeres, que la ONG Alboan desarrolla en aquellas comunidades donde se viven situaciones de profunda desigualdad. En esta ocasión, los fondos recogidos irán a proyectos que procuran la igualdad de género y el desarrollo de las mujeres en Perú

El domingo a las 11:30 en la calle San Prudencio

Doctor Queen

Concierto. Los argentinos Doctor Queen están considerados la mejor banda tributo a Queen del mundo y recrean a la perfección los conciertos en los que Freddie Mercury derrochaba talento y energía como nadie.

El domingo a las 19:30 en la Jimmy Jazz