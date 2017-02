Tributo a Led Zeppelin, Feria de las Rebajas y la Vitoria más misteriosa

Lets Zepp, tributo a Led Zeppelin

Letz Zep es considerado hoy en día como el mejor grupo tributo a Led Zeppelin, dentro y fuera del Reino Unido. No son un ejercicio de nostalgia, sino de la rebelión contra el tiempo; un grito de representación del corazón contra la mediocridad y el olvido. Una banda formada por cuatro músicos ingleses de enorme talento, experimentados y con todo lo necesario para llevar a cabo la tarea de acercar la música de Led Zeppelin a las nuevas generaciones.

El mismo Robert Plant ha llegado a decir que «era como verse a ti mismo sobre el escenario». Tanto él como Jimmy Page han asistido a algunos de sus conciertos. Aval suficiente y espaldarazo definitivo para su reconocimiento internacional. Incluso Jeremy Clarkson, presentador de 'Top Gear', comentó de ellos en el 'Sunday Times' «si uno cerraba los ojos, podía imaginar realmente que se trataba de Robert Plant y Jimmy Page ahí arriba; si los abría de nuevo, la ilusión no desaparecía».

Este viernes, Lets Zepp hará alarde de su talento en la sala Jimmy Jazz. Telonea Jordi Sandalinas.

Zea Mays en Amurrio

En 2017 se cumplirán 20 años de la formación de Zea Mays. La banda bilbaína ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos a la vez que mantenía los pies en la tierra, ha sabido ampliar público sorteando barreras idiomáticas y ha aprobado con nota el gran reto para cualquier artista: regenerar su audiencia sumando nuevos seguidores entre los más jóvenes. Son todos ellos motivos para sentirse orgullosos. Y ese es, precisamente, el nombre de su octavo disco, 'Harro'. Quince nuevos temas producidos de nuevo por el inglés Dave M. Allen, responsable de algunos de los mejores discos de The Cure.

El cartel de este viernes en Burubio Kultur Elkartea lo completa Lukiek, un grupo de rock alternativo formado en febrero de 2015 en Mungia, con Josu Ximun (Belako) como vocalista y guitarra, Antton Goikotexea (Leun) al bajo y Christian Rodríguez (Shinova) en la batería. Su sonido tiene como base el rock garagero y el grunge, y tienen como referencia bandas como Strokes, Nirvana y The Clash. A pesar de su influencia anglosajona, tienen el euskera como idioma base en sus composiciones. En 2017 lanzarán su debut.

Nueva edición de la Feria de las Rebajas

Gasteiz On organiza hasta el sábado una nueva edición de su Feria de las Rebajas, en el Palacio Europa. En los 36 stands instalados, los consumidores podrán encontrar cientos de productos de 29 destacados comercios de la ciudad y de marcas de primera con descuentos hasta el 70%.

Se pondrán a la venta artículos de moda para mujer, hombre, joven y niño, ropa y equipamiento deportivo, calzado para hombre mujer y niño, lencería, librería y papelería, óptica, decoración y textil para el hogar, complementos y alimentación. Además, habrá tallleres infantiles gratuitos de la mano de Caype y servicio de cafetería.

Teatro: 'Escuadra hacia la muerte'

Paco Azorín dirige la obra de Alfonso Sastre 'Escuadra hacia la muerte', protagonizada por Unax Ugalde, Julián Villagrán, Iván Hermés, Agus Ruiz, Jan Cornet y Carlos Martos; el sábado en el Teatro Principal de Vitoria. Sastre nos plantea su particular 'huis clos', situado en la Tercera Guerra Mundial, un conflicto futuro pero inminente para nuestro autor. Lo cierto es que nadie duda de que ese tercer gran conflicto llegará, si no es que ya está entre nosotros en un formato distinto al hasta ahora conocido. El tono realista y existencialista de las escenas nos sitúa cara a cara con los temas fundamentales de la literatura de todos los tiempos: el sentido de la vida, el determinismo de nuestra conducta, el peso de la culpa, la jerarquía y la existencia o no de Dios, y así sucesivamente hasta recorrer todo el ideario de un convulso siglo XX.

Sinopsis: 'Un búnker subterráneo. Un lugar en el que protegerse de una amenaza superior desconocida. El mito de la caverna. Luz que llega desde el exterior e ilumina el interior. Una zona de desinfección, de transición entre fuera y dentro. Un espacio apaisado con un techo opresor. Una celda de castigo con seis hombres dentro'.

Lágrimas de Sangre en Jimmy Jazz

Lágrimas de Sangre es una banda de rap combativo-alternativo, que bebe de estilos más allá del hip-hop, como el rock y el reggae, alejándose de tópicos de herencia estadounidense. Tienen un directo contundente que les ha hecho ser uno de los grupos más solicitados en fiestas catalanas y vascas, con exitosas y multitudinarias actuaciones.

Este sábado presentarán en Jimmy Jazz su segundo disco, 'Viridarquia' (New Beats/Kasba 2016), con el que el grupo apuesta por expandir su música por todo el páis con el mismo éxito que los llevo a tremendo éxito en Cataluña y Euskadi. Completa el cartel Piara.

Julián Maeso en Hell Dorado

El multiinstrumentista y compositor Julián Maeso, una auténtica enciclopedia del rock, confirma su talento proponiendo nuevos sonidos en 'Somewhere Somehow', su tercer álbum en solitario.

El excomponente de The Sunday Drivers se entrega al instinto salvaje del entusiasta del rock para completar una obra excitante y conmovedora. Se deja el alma en las once joyas que lo componen, invitando al oyente a convertirse en protagonista de un viaje por colores y sonidos en el que se conoce el origen, pero nunca el destino. Este sábado en Hell Dorado; después, sesión con José Luis Sonotone.

'Vitoria misteriosa. Ruta txiki'

'Vitoria misteriosa. Ruta txiki' es una actividad pensada para que los niños de 6 a 10 años se lo pasen de miedo. Recorriendo los rincones más misteriosos del centro de la ciudad, los pequeños descubrirán una visión diferente del casco histórico de Vitoria, a través de pequeñas historias y leyendas. Gente que viene volando con un paraguas, antiguas escenas de batalla, pasadizos secretos, el fantasma Andresito...

La ruta, que se realizará hasta el 30 de diciembre, comienza en la Plaza España. Más información y reservas enviando un e-mail a reservas@guiasartea.com, haciendo la solicitud a través de la web www.guiasartea.com o llamando al teléfono 945 148 794.