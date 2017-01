Planes para el finde: Teatro, música y bailes

Parece que la nieve va a dejarse ver por Álava este fin de semana, pero que el tiempo no te impida hacer diferentes planes. Si lo de ir a tirarte con el trineo no es lo tuyo, no te pierdas las diferentes actividades que te proponemos.

VIII Rastrillo solidario

La Asociación Cultural Raíces de Europa organiza un nuevo rastrillo solidario para apoyar proyectos de educación en la infancia en Kenia, Perú, Ucrania, Israel y la India.

El viernes de 10:00 a 20:00 en Dendaraba

'Baserrian amets'

Teatro infantil. Amets es una niña que cree que las patatas y los huevos vienen de la tienda. Pasando el fin de semana en el caserío de la abuela aprenderá de dónde vienen los alimentos. Conocerá nuestra tierra, sus cultivos y sus animales y también qué hay que comer según la temporada.

El viernes a las 18:30 en la Casa de Cultura de Legutiano

'Ilunabarrean dantzan'

Ofrece una vez al mes música y danzas de Europa en directo. En cada sesión se trabajarán de 12 a 15 danzas típicas en los festivales de balfolk (scottish, mazurca, bourré, chapeloise, circle circassien, vals y polca), con un instructor distinto cada vez.

El viernes a las 20:00 en Montehermoso

Roberto Casado & Francesca Croccolino

Concierto. El ciclo 'Sábados musicales' presenta un concierto del flautista Roberto Casado y la pianista Francesca Croccolino que lleva por título 'El desarrollo de la flauta Boehm en el siglo XIX', con obras de Moscheles, Doppler y Widor.

El sábado a las 12:30 en el Museo de Bellas Artes

Jorge da Rocha

Concierto. El portugués Jorge Da Rocha, un contrabajista curtido en diferentes bandas de la escena jazzística de Barcelona, presentará el primer álbum de su proyecto en solitario, 'These are a few of my favorite songs'.

El sábado a las 14:00 en Herre 74

'Caperucita Roja'

Teatro. En la línea de la anterior pantomima, 'Edurnezuri, la verdadera historia de Blancanieves', esta nueva versión transmite el argumento y valores esenciales del cuento, rompiendo sin embargo con cualquier idea preconcebida acerca del mismo, incluso con lo que de una versión pícara podría esperarse.

El sábado y el domingo a las 18:00 en Ortzai

Gala Benéfica

Actuación de danza a cargo del Estudio de danza Nuria y Raquel a favor de los niños con Síndrome de Sanfilippo.

El sábado a las 18:00 y a las 20:00 en Amurrio Antzokia

Exhibición de baile

La academia de baile Gisela Centro de Danza celebra su aniversario con una exhibición de danza oriental, tribal y de Bollywood.

El sábado a las 19:00 en el Boulevard

San Antón

Baranbio celebrará la festividad de San Antón con romería, cena popular, subastas y txintxortada.

El sábado en Baranbio

The Fleshtones

Concierto. Es una de las mejores bandas de Garage de todos los tiempos, liderada por el carismático Peter Zaremba, y el gran guitarrista Keith Streng, después de celebrar su gira de 40 aniversario, en 2017 vuelven con nuevo disco “The Band Drinks For Free”

El sábado a las 22:00 en Hell Dorado