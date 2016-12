Diez planes para no quedarse en casa estas navidades

4

Como contraposición al recogimiento de la Misa del Gallo, está la propuesta que llega desde Hell Dorado. Un año más, organiza la Nochebuena más alternativa o, como ellos mismos publicitan, de ‘otro planeta’. Para ello, contarán con la ayuda de numerosos músicos y bandas de la ciudad, que ofrecerán cortos pero impactantes ‘sets’ y revisarán el repertorio de otros grupos que, en otra época del año, no se atreverían a tocar. De este modo, Engendrorado Project se animará con Deftones y Sepultura. PJ' Hayber repasará el repertorio de PJ Harvey. Supa Scoopa a la Stupa & Mighty Txuss versionará a Kyuss. Y Motto se atreverá con The Clash, iconos del punk. Y, por si no fuera suficiente, y como broche de oro a la catarsis colectiva en la que suele acabar derivando la velada, estará a los platos O Ninio da Posguerra.