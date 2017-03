Cita por cocaína en la habitación 102

Uno de los hombres, de 44 años y origen dominicano, identificado por la Ertzaintza en relación con la trifulca del Novotel, en Barakaldo, relató a los agentes que había quedado en una habitación del hotel, la 102, con un amigo compatriota y varios varones colombianos que le proponían realizar un viaje con cocaína, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso. Según su versión, le mostraron un 'Volskwagen Golf' estacionado en las inmediaciones y preparado con un habitáculo para que lo fuera a cargar a Santander. Después, debía conducir hasta un punto de Francia con la droga, aunque, según explicó, rechazó la oferta. En un momento de la cita, celebrada a partir de las cuatro y media del domingo, uno de aquellos desconocidos le amenazó con un arma de fuego.

La posibilidad de que hubiera al menos una persona en el interior del establecimiento hostelero llevó a la Ertzaintza a realizar un espectacular despliegue policial, con decenas de efectivos. La actuación se abrió a las 17.25 horas, según informó el Departamento de Seguridad. Desde ese momento y hasta pasadas las once y media de la noche, un radio de un kilómetro del Megapark permaneció acordonado, cortado al tráfico y al paso de personas. En un primer momento, el centro coordinador requirió a las recién creadas Patrullas de Reacción Inmediata, PRI-Bizkor, dos de cuyos agentes resultaron heridos al ser apuñalados por un enfermo mental que se había atrincherado en un piso de Leioa con un arma blanca el pasado día 8 de marzo.

Agentes en 'stand by'

Según ha podido saber este periódico en fuentes internas, la unidad de intervención, la BTT, especialistas en intervenciones con armas, no fue movilizada hasta cerca de las siete de la tarde. Se trata de un grupo cuya base de operaciones se encuentra en Berrozi (Álava), a 100 kilómetros de Barakaldo, aunque disponen de material también en Iurreta. La forman entre una veintena y una treintena de agentes, formados para afrontar los incidentes más complejos: atracos con rehenes, atentados yihadistas, gente armada y atrincherada. Cuentan con el curso de Berrozi y realizan entrenamiento continuo. Según fuentes internas, el Departamento de Seguridad redujo el número de agentes en la última RPT. En la actualidad, esta unidad no cuenta con un retén las 24 horas ya que el número de casos que cubren es reducido en Euskadi, sino que algunos agentes se encuentran en 'stand by' cuando llegan a sus casas y pueden ser movilizados en cualquier momento. Cuando se produce uno de estos avisos, como el del domingo en Barakaldo, primero acuden agentes del Pri, tres por grupo, y comprueban la incidencia.

Ante la sospecha de que hubiera una persona armada en una habitación, tal como apuntó el testigo, se optó por llamar a los especialistas de Intervención mientras sus compañeros se mantenían en la zona a la espera. Los vehículos de la BTT con parte del material partieron de su base con varios agentes y el resto se desplazaron hasta Barakaldo por su cuenta desde Álava, Bizkaia o Guipúzcoa u otras localidades limítrofes donde puedan residir, lo que dilata la llegada del grupo completo, apuntan las mismas fuentes. En cada guardia puede haber unos ocho o diez agentes.

Cuando llegaron al Novotel, sobre las nueve de la noche, irrumpieron en la habitación y comprobaron que no había nadie. Tampoco encontraron armas ni droga. Se revisó también el resto del complejo hotelero hasta descartar cualquier peligro. En Leioa, después de nueve horas con la actuación abierta y dos compañeros heridos, los agentes de Intervención subieron a la vivienda del hombre atrincherado y en menos de diez minutos le habían reducido y era trasladado en una ambulancia hasta una unidad hospitalaria de Psiquiatría. El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, defendió ayer el «correcto» despliegue policial ante lo que resultó ser «una falsa alarma». «La Ertzaintza puso en marcha todos los recursos para proteger a las personas y actuar de forma correcta», sentenció. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si en lugar de un domingo, hubiera ocurrido un lunes, con las tiendas del Magapark abarrotadas?