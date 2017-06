Abre en Berlín una mezquita que permite predicar a las mujeres

La abogada y escritora feminista Seyran Ates, una voz crítica con las comunidades islámicas conservadoras, ha inaugurado este viernes en Berlín una mezquita liberal en la que hombres y mujeres son tratados de forma igualitaria, no es obligatorio el uso del velo durante la oración y las mujeres pueden predicar.

En el nuevo templo, situado en el céntrico barrio de Moabit de la capital alemana, a unos dos kilómetros de la Cancillería federal, está permitido que prediquen tanto hombres como mujeres. Además, sus puertas están abiertas para suníes, chiíes o seguidores de otras creencias islámicas.

"Esta mezquita constituye una oportunidad para que los musulmanes se vuelvan a definir", ha afirmado Abdel-Hakim Ourghi, quien junto a Ates ha puesto en marcha el proyecto.

Seyran Ates, nacida en Turquía pero que reside en Alemania desde que tenía seis años, decidió impulsar la apertura de una mezquita liberal porque considera que en la comunidad islámica existente en Alemania se ha sentido discriminada como mujer.

"Para mí, ser musulmana y al mismo tiempo feminista no es ninguna contradicción. Siempre he sido creyente pero durante un largo tiempo he percibido la religión como algo perteneciente a la esfera privada y me resistía a mostrar públicamente mis creencias y a organizarme con otras personas que quieren un islam moderno", afirmó Ates en una reciente entrevista concedida al semanario alemán 'Der Spiegel'.

Por el momento, la mezquita liberal ocupará la sala de una iglesia evangélica, pero sus impulsores confían en que a medio plazo pueda contar con un edificio propio.