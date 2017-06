El Sinn Féin afirma que un acuerdo de los unionistas con May «acabará en lágrimas»

Michelle O'Neill, líder del Sinn Féin, antiguo brazo político del inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), ha asegurado hoy que un acuerdo entre el Partido Conservador británico y el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte «acabará en lágrimas». Los nacionalistas norirlandeses han lanzado esta advertencia ante las conversaciones iniciadas por la primera ministra británica, Theresa May, que ganó las elecciones del jueves pero perdió la mayoría absoluta, y el principal partido protestante del Ulster, cuyos votos en la Cámara de los Comunes permitirían gobernar a la actual líder conservadora.

O'Neill acusó a los protestantes de «traicionar» el interés de los ciudadanos «apoyando a un partido 'tory' que ha recortado la financiación a los servicios públicos año tras año en cientos de millones de libras». La líder republicana dijo que un acuerdo para que los unionistas respalden en el Parlamento a la primera ministra, Theresa May, «será transitorio y acabará en lágrimas, mientras que será la gente del norte la que pagará el precio de que el» DUP apoye el 'brexit' y los recortes».

La primera ministra británica continúa dialogando con los protestantes norirlandeses para asegurarse el apoyo de sus diez diputados en la Cámara de los Comunes. Aunque los términos de la negociación no se han divulgado, fuentes del DUP han señalado que su petición es un aumento de las inversiones en Irlanda del Norte así como un incremento de las ayudas a los veteranos del Ejército. En Sinn Féin, en declaraciones previas, había señalado que las ayudas que reciben las distintas partes implicadas en los años de la violencia deben recibir las mismas ayudas.

En el otro lado de la frontera, el primer ministro irlandés Enda Kenny se ha declarado «preocupado» por la perspectiva de un acuerdo entre el DUP y Theresa May. En su opinión, supondría «un desafío» para el proceso de paz en Irlanda del Norte. En conversación telefónica con May, el jefe de gobierno irlandés «expresó su preocupación de que no se ponga en riesgo el Acuerdo del Viernes Santo».