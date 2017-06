Los cinco retos del futuro Gobierno británico

1

La negociación entre la Unión Europea y Londres para que Inglaterra esté fuera de la UE antes de 2019 van a ser uno de los principales retos del nuevo Gobierno inglés. La propia Theresa May ha centrado parte de su campaña en solicitar una mayoría estable que le permita enfrentarse a los negociadores de Bruselas desde una posición de fuerza, contraponiéndose a un Corbyn al que tachó de blando y maleable. Los analistas, no obstante, están ya manejando la hipótesis de que las discusiones supondrán, en la práctica, varios Brexits. El más inmediato es la salida de Reino Unido de las instituciones europeos. Lo que vendrá después será la negociación de los acuerdos económicos entre un país ya ajeno a la Unión y los Estados miembros. En los últimos meses Theresa May ya ha anunciado que su posición será dura y exigente con respecto a sus antiguos socios. «Antes que un mal acuerdo prefiero no haya ningún acuerdo», afirmó ante los embajadores europeos en Londres. Corbyn también ha defendido el Brexit pero sus posturas no han sido tan tajantes.