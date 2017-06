Las entradas para el concierto benéfico en Mánchester que la cantante pop estadounidense Ariana Grande y otros artistas internacionales de renombre ofrecerán el próximo domingo en recuerdo de las víctimas del atentado de la pasada semana se han vendido en 20 minutos, ha informado hoy la organización del evento.

Más información Sexto sospechoso liberado en la investigación del atentado de Mánchester

El espectáculo, denominado 'One Love Mánchester', destinará los fondos recaudados al fondo de emergencia de la Cruz Roja de Mánchester para apoyar a las víctimas del atentado cometido el pasado 22 de mayo por un terrorista suicida, que dejó 22 muertos y 64 heridos, entre ellos muchos niños y adolescentes.

Ticketmaster, la empresa encargada de la venta de las entradas, aseguró que su página web experimentó una "demanda extraordinaria" cuando éstas salieron a la venta este mismo jueves a las 10.00 hora local (09.00 GMT).

La organización informó también de que aquellos que acudieron al concierto de Grande en el estadio Manchester Arena la semana pasada podrán acceder gratis al evento del domingo, siempre y cuando se registren en la página web. El precio de las entradas para el resto de asistentes es de 40 libras (45,8 euros).

"Queremos tranquilizar a los que estuvieron presentes en el concierto y decirles que recibirán una entrada gratis", indicó Ticketmaster, que les pidió que se inscriban en su web antes de las 14.00 hora local de hoy (13.00 GMT).

"Sabemos que hay muchos seguidores que no han recibido todavía un correo electrónico con respecto al concierto 'One Love Mánchester'. Pero queremos decirles que hemos trabajado durante toda la noche verificando las entradas originales de la gente y que buscaremos la forma en que, aquellos que estuvieron en el Manchester Arena, puedan estar también el domingo", subrayó la compañía a través de un comunicado.

Además de Grande, una de las artistas más reconocidas en el mundo del pop, actuarán en el Emirates Old Trafford de Mánchester, con capacidad para 50.000 personas, Justin Bieber, Katy Perry, Usher, Pharrell Williams y Miley Cyrus y los grupos Take That, Coldplay y The Black Eyed Peas.

Se espera que el espectáculo, que se transmitirá en directo por la cadena británica BBC 1 y por la emisora de la BBC, recaude más de dos millones de libras (2,3 millones de euros) para el fondo de emergencia de la Cruz Roja de Mánchester.