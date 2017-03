La Policía de Londres califica de 'atentado terrorista' el tiroteo cerca del Parlamento

El incidente ocurrido esta tarde en el Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, y sus alrededores, donde un policía fue apuñalado y al menos doce personas resultaron heridas, es "terrorismo", ha informado Scotland Yard. "Se trata de un incidente terrorista hasta que sepamos lo contrario", señaló la Policía Metropolitana de Londres (Met).

El atacante ha sido abatido por las fuerzas del orden, según ha confirmado el líder de la Cámara de los Comunes, el diputado conservador David Lidington.

Helicopter landing on Parliament Square with emergency services. pic.twitter.com/g3LqOwp6bR

El diario 'The Telegraph' ha señalado que un policía habría disparado en tres ocasiones contra un intruso a corta distancia después de que la gente se apresurara hacia las puertas. Testigos han contado al periódico de que han visto a un hombre con un cuchillo dentro del recinto del palacio.

VIDEO: A car on Westminster Bridge has reportedly mowed down at least 5 people. - @sikorskiradekpic.twitter.com/VqtU02uCHv