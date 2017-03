La independencia gana adeptos en una Escocia dividida sobre su futuro

El apoyo a la independencia ha aumentado notablemente en la última década y media, según el sondeo más fiable y regular entre los que se realizan en Reino Unido. Si en 1999 el 27 % de los escoceses creía que la mejor forma de Gobierno sería la independencia, ahora lo cree el 46 %. Y si hubiese un referéndum mañana, el 44 % votaría por la independencia y el 45 % por mantener la unión británica.

Estas cifras corresponden al sondeo anual de Actitudes Sociales Escocesas, que como su equivalente a escala británica es realizado por un instituto de investigación sociológica (ScotCen Social Research). Utiliza muestras más representativas y mayores que los sondeos comerciales. La periodicidad regular de medir respuestas a las mismas preguntas le da fiabilidad.

Un sondeo comercial de la empresa YouGov para The Times daba que el 57 % de los escoceses se opone a la independencia y el 43 % la apoya, un porcentaje más alto que recientes encuestas, que daban al 'no' una ventaja de cuatro puntos. El sondeo, entre el 9 y el 14 de marzo, no mide bien la respuesta al anuncio de la ministra principal, Nicola Sturgeon, el lunes, de que buscará el aval del Parlamento de Edimburgo para pedir un nuevo referéndum.

El anuncio de Sturgeon fue recibido con palabras de condena por Theresa May, que lo cree nocivo para la estabilidad del país y que se apoyó en que no existe una mayoría escocesa en favor de la celebración de un segundo referéndum. El sondeo de YouGov encuentra, sin embargo, que en esa mezcla de días anteriores y posteriores al anuncio había entre sus encuestados una mayoría en favor del 'sí', 46 % frente al 43 %, cuando se le pregunta si el Gobierno británico debe acordar un segundo referéndum.

El sondeo de actitudes sociales abarca muchas áreas de la vida escocesa, pero en el extracto publicado registra que los escoceses han respondido a una misma pregunta sobre la forma mejor de Gobierno con un apoyo creciente a la independencia desde 2012 (23 %). En cada año desde entonces se ha dado un salto de entre cuatro y siete puntos porcentuales.

La UE no es excusa

El porcentaje de escoceses favorable a la independencia es mucho mayor entre los jóvenes que entre los viejos, la simpatía por la separación política ha aumentado ligeramente entre quienes se entienden a sí mismo como escoceses y británicos y el aumento del deseo por la independencia no se corresponde con una línea también ascendente en la simpatía hacia la Unión Europea.

Sturgeon alega que el 'Brexit' cambia las circunstancias escocesas desde la consulta de 2014 y justifica otro referéndum. Pero el 21 % de los partidarios de la independencia quiere marcharse de la UE y el 41 % permanecer en una UE reformada. Entre partidarios de la unión, 29 % y 44 %. Ha sido cuidadosa por eso en subrayar que quiere permanecer en el mercado común. Como otros países nórdicos -Islandia o Noruega-, podría hacerlo a través de la Asociación Europea de Libre Comercio.