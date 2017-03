Fillon devolvió el préstamo de 50.000 euros al empresario en pleno escándalo

El candidato conservador a las presidenciales francesas, François Fillon, devolvió el pasado 27 de febrero los 50.000 euros que le prestó un empresario amigo suyo en 2013, en pleno escándalo por los supuestos empleos ficticios de su mujer, Penelope, y dos de sus hijos, según 'Le Canard Enchaîné'. El semanario satírico reveló que Marc Ladreit de Lacharrière, propietario de la revista 'La Revue des Deux Mondes', en la que Penelope estuvo contratada como colaboradora literaria entre mayo de 2012 y diciembre de 2013, recibió ese 27 de febrero un cheque firmado por el aspirante al Elíseo.

En su interrogatorio el 30 de enero, Fillon había presentado ese dinero ante los investigadores como un préstamo sin intereses y sin fecha límite de reembolso que le había concedido el empresario. No haber declarado esa operación a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública es la razón de uno de los cargos por los que fue imputado, junto con el de desvío y apropiación indebida de fondos públicos.

Del crédito en cuestión no hubo ningún certificado escrito, por lo que podría haberse considerado una donación. Eso habría implicado que Fillon tendría que haber pagado un 60 % en impuestos. 'Le Canard Enchaîné' señaló, precisamente, que el líder de la derecha devolvió ese dinero cuando saltó el escándalo para limitar los daños judiciales y políticos en un momento en que ya se habían revelado los trabajos supuestos ficticios de tres miembros de su familia como asistentes parlamentarios suyos. El semanario añadió, por otro lado, que el hombre que le regaló trajes por valor de 48.500 euros desde 2012 -35.500 euros pagados en efectivo- es el abogado Robert Bourgi, cuya relación con Fillon se remonta a 1979.

Bourgi, que niega ser ese "amigo generoso", fue consejero para asuntos relacionados con África durante la presidencia de Jacques Chirac (1995-2007), a quien en 2011 dijo haberle entregado entre 1997 y 2005 maletines con sumas procedentes de Senegal, Burkina Faso, Costa de Marfil, Congo y Gabón.

Por su parte, el candidato de la derecha a las presidenciales francesas, denunció una "instrumentalización" de la justicia contra él, que se ha traducido en su imputación por malversación, entre otros cargos, y afirmó que va a resistir. "Desde el momento en que hay una instrumentalización de la justicia, es imposible ceder porque eso significaría que no es el pueblo francés el que designa a su presidente", subrayó Fillon en una entrevista a la emisora Radio Classique.

Insistió en que es "inocente" y en que "la justicia, aunque tarde tiempo, demostrará esa inocencia", pero ahora quiere dedicarse a la defensa de su programa electoral y avanzó que cuando le pregunten sobre la investigación judicial de que es objeto remitirá a su abogado. "He decidido resistir", remachó antes de explicar por qué va a incumplir el compromiso de no ser candidato en caso de ser inculpado que hizo a finales de enero cuando saltó el escándalo por los empleos presuntamente ficticios que atribuyó con dinero público a su mujer y a dos de sus hijos como asistentes parlamentarios. Señaló que el "calendario excepcional" que ha tomado el procedimiento judicial a pocas semanas de las presidenciales, programadas el 23 de abril y el 7 de mayo, le "libera de (su) compromiso de no ser candidato si era imputado".

Según su análisis, la "instrumentalización" de la justicia en su caso tiene como objetivo impedirle "ser candidato a las elecciones presidenciales y, si es posible, que la derecha y el centro no tenga candidato" para que el enfrentamiento se limite a la izquierda y la líder ultraderechista, Marine Le Pen. Pero al ser preguntado sobre quién estaría detrás de esa maniobra, no señaló a nadie en concreto, aseguró que respeta la justicia y dijo estar convencido de que no son los jueces los que han establecido el calendario. "Esta situación es anormal, entramos en una campaña presidencial (...) y los franceses tienen derecho a un debate (...) en lo que queremos para el país", argumentó Fillon.

El líder de la derecha, que había sido convocado por los jueces instructores, no respondió a las preguntas de los magistrados instructores, sino que se limitó a leer una declaración que tenía preparada antes de ser inculpado.