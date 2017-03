«¿Y mis calzoncillos?»

François Fillon se tienta la ropa. Pero sin rasgarse las vestiduras. Le saldría demasiado caro. Viste a todo trapo. El candidato conservador al Elíseo ha recibido regalos por valor de 48.500 euros desde 2012 en prendas de lujo para su vestuario particular, los dos últimos sendos trajes a la medida en pleno escándalo del ‘Penelopegate’. «¿Qué explica que haya decenas de periodistas que hurgan en la basura para ocuparse de mis trajes, mañana de mis camisas y por qué no de mis calzoncillos?», se victimiza sin desmentir los secretos sacados por la prensa de su armario.

LA CLAVE El político ha recibido desde 2012 prendas de lujo para su vestuario por valor de 48.500 euros

El caso de los trajes ha vuelto a poner al desnudo el gusto de Fillon por la buena vida. El presidenciable domiciliado en un castillo se viste desde hace años en Arnys, una lujosa sastrería de París. Entre los clientes del establecimiento han figurado Andy Warhol, François Truffaut, Marcello Mastroianni, Yves Saint Laurent y Le Corbusier, por no citar más que a los muertos. Entre los más vivos, un amigo de Fillon le compró en febrero dos trajes a medida con un cheque de 13.000 euros.

¿Quién era el generoso mecenas? «No voy a responder a esos temas, es mi vida privada, no le importa a nadie», protestó ayer el Petronio de la política francesa en la radio Europe 1. «Tengo perfecto derecho a que un amigo me regale un traje, no está prohibido», alegó el diputado en alusión a que el reglamento parlamentario no obliga a declarar los donativos hechos en un marco privado o familiar.

Fillon, que se considera víctima de una caza al hombre, está citado mañana a declarar en los juzgados anticorrupción por los sospechosos contratos de su mujer y dos de sus hijos. En caso de verse imputado por malversación, el piloto aficionado no renunciará a la carrera al Elíseo. «No voy a someterme a las órdenes de quienes instrumentalizan la justicia renunciando a mi candidatura y privando a la derecha y el centro del candidato que lleva sus esperanzas y sus valores», advirtió.

Las acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias le han generado un propósito de la enmienda programático. En un capítulo titulado ‘Transparencia de la vida pública’, el programa que presentó ayer instituye la publicación obligatoria de los lazos de parentesco entre los parlamentarios y sus colaboradores. La medida incluye los casos de contratación cruzada, por ejemplo cuando un diputado contrata a la mujer o el hijo de un colega. Ningún candidato ha ido hasta la fecha tan lejos.

En la vertiente económica, Fillon no renuncia a ninguna de las medidas de ruptura liberal con el poder socialdemócrata que le valieron en noviembre una victoria arrasadora en las primarias del centro-derecha: ajuste de 100.000 millones de euros, supresión de medio millón de funcionarios y del impuesto a las mayores fortunas, fin de las 35 horas semanales, jubilación a los 65 años, reforma del código laboral… Unicamente ha introducido algunos retoques en materia fiscal para suavizar la criticada brutalidad, incluso desde sus filas, del recetario.

Bulos en las redes sociales

En la entrevista radiofónica, Fillon rectificó sus declaraciones de la semana pasada en las que acusó a televisiones de información continua de haber anunciado el suicidio de su mujer. «Fue mi hija la que descubrió en las redes sociales que una ambulancia estaba delante de la casa de su madre para llevarla porque había hecho una tentativa de suicidio», aclaró el político quejoso de que «cada día se baja más en la intrusión en mi vida privada».